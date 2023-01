Pide tu PlayStation 5 con God of War y The Last of Us por 679 euros y asegúratela a partir del 3 de febrero

Manu García (Visnuh) @visnuh Para todos esos que se quejaban de los precios desorbitados de los packs de PS5 y para aquellos que aún siguen sin su consola tras las navidades, MediaMarkt sigue ofreciendo el pack que incluye la PlayStation 5 con God of War Ragnarok y The Last of Us por unos ajustados 679 euros con envío gratuito y entrega ya bastante más cercana. PlayStation 5 + God of War Ragnarok + The Last of Us Parte I PVP en MediaMarkt 679€ Comprar el pack PlaySation 5 con 2 juegos al mejor precio Con un precio garantizado para la fecha en que nos la entreguen de 679 euros, con este pack nos ahorraremos algo de dinero, (unos 31 euros concretamente), con respecto a lo que nos costaría comprar sus componentes por separado. Además, tendremos envío gratuito y entrega a partir del 3 de febrero. Con este pack nos haremos con la consola más buscada de la nueva generación, con potentes CPU y GPU y compatibilidad con la tecnología de ray tracing. Si además disponemos de un televisor con puertos HDMI 2.1, disfrutaremos de un verdadero espectáculo gráfico, en 4K a 120 fps con tecnología HDR. La consola viene con el nuevo DualSense, un mando de nueva generación, totalmente renovado y con tecnología háptica y gatillos adaptativos. Además, el pack se redondea con dos de los juegos mejor puntuados del momento, valorados en unos 79,99 euros cada uno y ambos en formato físico. Imágenes | Sony

