Los dispositivos de tinta electrónica son ideales para tomar notas, para leer o para dibujar o esquematizar. Hay muchos dispositivos con esta tecnología, y el ReMarkable 2, aunque no es el más actual de la marca, es ideal por el precio que tiene en Back Market, ya que se encuentra rebajado por 450 euros.

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Un cuaderno digital con pantalla que simula el papel

Back Market divide los productos que vende en diferentes categorías: Correcto, Muy bueno, Excelente y Premium. El que tenemos a este precio es el Excelente, aunque en otras categorías como Correcto o Muy bueno suele tener un precio bastante similar. Además, cabe mencionar que Back Market ofrece una garantía de dos años y una prueba gratuita de 30 días.

El ReMarkable 2 es un cuaderno digital que utiliza tinta electrónica, por lo que se trata de un dispositivo orientado a la escritura. Si bien es cierto que también permite leer texto, su pantalla simula una hoja de papel tanto a nivel visual como al tacto.

Se trata de un dispositivo muy delgado que incorpora una pantalla de 10,3 pulgadas. Incluye un lápiz Marker Plus y evita distracciones al no contar con notificaciones, por lo que es ideal para la productividad. Además, permite ordenar notas, documentos en carpetas y etiquetas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del RemarKable 2 hoy ✅ LO MEJOR La experiencia de uso .

. Se acerca bastante a la experiencia de tomar notas en papel. ❌ LO PEOR No cuenta con tecnología a color. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres tomar notas a mano y buscas un dispositivo digital que no cuente con distracciones a través de notificaciones. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres tomar notas en dispositivos como un ordenador o una tablet.

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Imágenes | ReMarkable

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