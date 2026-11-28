Los dispositivos de tinta electrónica son ideales para tomar notas, para leer o para dibujar o esquematizar. Hay muchos dispositivos con esta tecnología, y el ReMarkable 2, aunque no es el más actual de la marca, es ideal por el precio que tiene en Back Market, ya que se encuentra rebajado por 450 euros.
ReMarkable 2
Un cuaderno digital con pantalla que simula el papel
Back Market divide los productos que vende en diferentes categorías: Correcto, Muy bueno, Excelente y Premium. El que tenemos a este precio es el Excelente, aunque en otras categorías como Correcto o Muy bueno suele tener un precio bastante similar. Además, cabe mencionar que Back Market ofrece una garantía de dos años y una prueba gratuita de 30 días.
El ReMarkable 2 es un cuaderno digital que utiliza tinta electrónica, por lo que se trata de un dispositivo orientado a la escritura. Si bien es cierto que también permite leer texto, su pantalla simula una hoja de papel tanto a nivel visual como al tacto.
Se trata de un dispositivo muy delgado que incorpora una pantalla de 10,3 pulgadas. Incluye un lápiz Marker Plus y evita distracciones al no contar con notificaciones, por lo que es ideal para la productividad. Además, permite ordenar notas, documentos en carpetas y etiquetas.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del RemarKable 2 hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Quieres tomar notas a mano y buscas un dispositivo digital que no cuente con distracciones a través de notificaciones.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres tomar notas en dispositivos como un ordenador o una tablet.
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Imágenes | ReMarkable
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