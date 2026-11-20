Aunque la mayor parte de eReaders tienen un tamaño compacto de entre seis y siete pulgadas para que sea cómodo de utilizar en casa o fuera de ella, hay modelos que van un paso más allá ofreciendo diagonales más propias de las tablets que de estos lectores. Un buen ejemplo es el Kindle Scribe Colorsoft (2026), que además ha bajado de precio en Amazon hasta los 486,78 euros (antes 699,99 euros).

Un eReader grande para disfrutar en casa de cómics, novelas, revistas y mucho más

Este tipo de eReaders no suelen ser especialmente baratos, por lo que viene bien aprovechar las ofertas que solemos encontrar en campañas como las del Black Friday. Ahora bien, si estamos decidiendo comprar un eReader, puede que nos surja la pregunta sobre si merece o no comprar un modelo tan grande.

Los eReaders con este tamaño no están tan pensados para utilizarlos fuera de casa, ya que por su tamaño y peso tendremos una experiencia mejor dentro de casa. Lo bueno es que los eReaders pequeños son ideales para consumir novelas, mientras que los grandes son ideales para leer novelas, manuales de estudio, páginas web (si lo permite) y, en este caso, revistas y cómics.

El Kindle Scribe Colorsoft viene con una pantalla a color, por lo que la utilidad se amplía bastante a la hora de aprovechar la tecnología de este tipo de pantalla. Además, también resulta atractivo para dibujar o tomar notas con el lápiz que viene incluido.

A tener en cuenta de este modelo, cabe señalar que ofrece una resolución de 300 ppp en contenido en blanco y negro y de 150 ppp en contenido a color. Tiene un peso de 400 gramos, por lo que es mejor utilizarlo con dos manos. Es compatible con un enorme surtido de formatos de texto, audio e imágenes y ofrece una autonomía de hasta ocho semanas con una sola carga.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Kindle Scribe Colorsoft hoy ✅ LO MEJOR Su tamaño , sobre todo si vamos a leer en casa.

, sobre todo si vamos a leer en casa. La pantalla a color es útil para disfrutar de cómics o revistas. ❌ LO PEOR Su precio es bastante alto.

es bastante alto. La pantalla a color hace que al leer en blanco y negro no tengamos la misma experiencia que en modelos como el Paperwhite.

hace que al leer en blanco y negro no tengamos la misma experiencia que en modelos como el Paperwhite. Es demasiado grande si queremos utilizarlo fuera de casa. 💡 CÓMPRALO SI... Únicamente lo quieres utilizar en casa. Es un modelo grande que permite leer mucho contenido en una sola página. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres leer fuera de casa, en ese caso es mejor apostar por modelos más pequeños de entre seis y ocho pulgadas.

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Imágenes | Amazon

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