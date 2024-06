Para no pasar un infierno gamer este verano, esta es tu silla: es transpirable, está acabada en tela y está de oferta

Si andas buscando una silla gaming que no te cueste demasiado pero no estás dispuesto a conformarte con una acabada en piel de imitación que te haga pasar un verano infernal, tienes opciones más que atractivas como la Tempest Conquer Fabric. Este modelo además de no ser de los más caros, tiene una ligera rebaja en las ofertas de informática y gaming de PcComponentes. Con él te la puedes llevar por 149,99 euros.

Comprar la Tempest Conquer Fabric al mejor precio

Esta silla suele costar 169 euros, así que, si te decides por ella ahora, te estarás ahorrando casi 20 euros al llevártela por 149,99 euros. Además, dicho precio incluye el envío gratuito y rápido, en un único día.

Como decimos, la Tempest Conquer Fabric se diferencia de la mayoría de sillas gaming económicas por su acabado en tela, que la hace más transpirable y sobre todo, cómoda durante los meses de verano.

Con estructura de metal reforzado, esta silla lleva relleno de espuma de alta densidad ultra prensado, y su tejido des de alta resistencia, para que sea lo más duradera posible.

Sus reposabrazos son 2D, (se pueden regular en altura y en ángulo de apertura con respecto al eje vertical del respaldo), para que encontremos la postura que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Además, se puede reclinar hasta los 180º, y cuenta con pistón de gas clase 3 soporta hasta los 150 Kg de peso.

Por otro lado, su base dispone de 5 ruedas de nylon, silenciosas y que no dejan marcas en el suelo. Y por último, cabe decir que incluye cojines lumbar y cervical, desmontables.

