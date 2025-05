Para estudiar o para trabajar, yo lo tengo claro: nada de portátiles carísimos. Este es el que yo me compraría

Si nos ponemos a mirar un portátil, vamos a encontrar modelos de todo tipo de rangos de precio. Los más caros son los de corte gaming, aunque yo no me compraría uno de estos a no ser que fuera a exprimir videojuegos. Para trabajar o estudiar (o lo que es lo mismo, para darle un uso sencillo), tengo claro que no me gastaría demasiado. Este portátil de Asus ejemplifica lo que yo buscaría: solo cuesta 399 euros en PcComponentes (también en Amazon).

Un portátil completo que tiene un precio muy ajustado

El portátil en cuestión es un ASUS Vivobook, concretamente el modelo F1504VA-NJ2237. Se trata de un equipo cuyo PVP es de 599 euros, por lo que tenemos un descuento de 200 euros si apostamos por él. Con él, vamos a tener hardware más que de sobra para poder trabajar o estudiar si es lo que buscamos, así como para ver contenido multimedia.

En su interior, nos vamos a encontrar un procesador Intel Core i5 de 13ª generación, así como 16 GB de memoria RAM y un SSD de 512 GB. Con ello, vamos a tener un desempeño notable en tareas sencillas o de ofimática, así como en multitarea. Además, también tendremos con nosotros una batería que, en tan solo 49 minutos, es capaz de cargar el 60%.

Por supuesto, no podemos olvidarnos de la pantalla. En este caso, tenemos un panel de 15,6 pulgadas con resolución Full HD y una tasa de refresco de 60 Hz. Lo que debemos de tener en cuenta es que viene sin sistema operativo instalado, aunque PcComponentes nos da la opción, por ejemplo, de adquirirlo con Windows 11 instalado. Un portátil completo, ligero y fácil de transportar que ahora marca un gran precio.

