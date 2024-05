La paciencia tiene su recompensa: la PlayStation 5 con dos mandos te saldrá más barata que con uno solo si no tienes prisa

Si has esperado hasta ahora para conseguir una PlayStation 5, seguro que puedes esperar un poco más, sobre todo si la recompensa económica por esa espera es tan importante. Ahora mismo, en Amazon, tienes un cupón de descuento para el pack con la consola Slim Digital con dos DualSense por 432,65 euros con envío gratuito. La única condición es no tener prisa para recibirla.

Comprar la PlayStation 5 con dos DualSense al mejor precio

Aunque el precio oficial de este pack es de 529,99 euros, habitualmente, Amazon la tiene por 509 euros. Ahora, con el cupón con 76,35 euros de descuento disponible (no olvides marcarlo antes de hacer tu pedido), te la puedes llevar por 432,65 euros con el envío gratuito incluido. La única condición es tener tiempo para esperar, ya que, actualmente, Amazon da un plazo de entrega de entre uno y dos meses, como suele hacer cuando no tiene stock disponible. Lo habitual es que el tiempo de reposición no llegue ni siquiera al mes, así que, si no tenemos prisa, nos llevaremos la consola al mejor precio.

La PlayStation 5 en su versión Slim es la última consola de Sony hasta la fecha, al menos hasta el lanzamiento del modelo Pro. Con ella, seguiremos disfrutando de lo mejor de la última generación, con las tecnologías más avanzadas y potencia más que suficiente para mover los títulos más exigentes.

Además, también dispondremos de retrocompatibilidad para poder disfrutar de nuestros juegos favoritos de la PS4.

En este caso, hablamos del modelo Digital, que no cuenta con lector de discos, lo que nos hará depender de su almacenamiento interno y de nuestra conexión para descargar y guardar los juegos que adquiramos, con 1 TB de capacidad, eso sí: entre el almacenamiento digital de nuestra cuenta PSN y, el SSD integrado y los externos que podemos conectar mediante USB, no es un aspecto que deba preocuparnos..

Esta consola cuenta con potentes CPU y GPU compatibles con la tecnología ray tracing y ofrece gráficos en 4K a 120 fps junto con tecnología HDR: el mejor rendimiento lo obtendremos si disponemos de una smart TV con puertos HDMI 2.1.

Por último, decir que, por lo que realmente destaca esta pack es por incluir no uno, sino dos DualSense: como sabrás, se trata del mando de control completamente rediseñado para esta generación. Cuenta con tecnología háptica y gatillos adaptativos y al disponer de dos, podremos jugar en compañía o tener la batería del segundo siempre lista, para no tener que jugar con cables en ningún momento.

