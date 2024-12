El Outlet de MediaMarkt tiene uno de los teléfonos Pixel más baratos del momento

Los teléfonos Pixel ofrecen una experiencia muy particular que resulta imprescindible a multitud de usuarios de teléfonos Android. Sin embargo, los lanzamientos más recientes de esta familia de terminales tienen unos precios no aptos para todos los bolsillos. Pero gracias ofertas como la de este Pixel 7a, ahora por 246,75 euros, podemos hacernos con un terminal made by Google gastando muy poco.

Tiene un precio mucho mejor que en otras tiendas

Además de en sus tiendas físicas y online, MediaMarkt también vende dispositivos nuevos, usados y reacondicionados a través de su conocido Outlet de eBay. Contando, en todos los casos, con las geniales garantías de ambas tiendas, que nos cubren perfectamente frente a posibles inconvenientes.

Esto es clave en este caso, ya que se trata de un Pixel 7a de exposición y, por lo tanto, no es nuevo a estrenar. Si esto nos supone un problema, encontramos este mismo teléfono completamente nuevo a un precio de 314,16 euros en PcComponentes. O 329 euros en la propia MediaMarkt.

Sin embargo, si vamos buscando el mejor precio posible y queremos ahorrar lo máximo en la compra de un teléfono Pixel, la oferta del Outlet de MediaMarkt es ideal. Porque por menos de 250 euros nos llevamos a casa un terminal perfecto para quienes prioricen la experiencia más limpia de Android.

Estamos ante un dispositivo con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, con una pantalla de 6,1 pulgadas con resolución Full HD+ y un panel OLED que alcanza los 90 Hz. Nada mal para lo que cuesta. Todo ello, junto a unas cámaras que alcanzan los 64 megapíxeles, NFC, lector de huellas óptico, el chip Tensor G2 y una batería de algo más de 4.000 mAh con carga rápida de 18 W.

Más teléfonos móviles en oferta

realme 12 4G 8+256 GB Hoy en Amazon — 179,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

ONEPLUS Smartphone Nord CE4 Lite 5G 6,7" Octa Core 8 GB RAM 256 GB 2 TB Plateado Hoy en Amazon — 219,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka, Google

En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis

En Xataka | Los mejores móviles calidad precio. Sus análisis y vídeos están aquí