El Outlet de MediaMarkt tiene una de las mejores ofertas en PS5 que vas a encontrar hoy

Afortunadamente, atrás quedó aquella época en la que regalar una videoconsola next-gen por Navidad era tarea casi imposible. Ha costado varios años, pero al fin tenemos suficiente stock de Xbox Series X y PlayStation 5 como para regalarlas sin inconvenientes en Reyes Magos. Y no sólo eso: incluso las encontramos tan rebajadas como esta PS5 por 404,10 euros en el Outlet de MediaMarkt.

Cuenta con envío gratuito y rápido para antes de Reyes Magos

De modo que si queremos hacer un regalazo esta Navidad (o bien darnos un capricho gamer) y, de paso, gastar lo mínimo, entonces este chollo del Outlet de MediaMarkt es ideal. Porque por unos 50 euros menos de lo que cuesta en el resto de tiendas, nos llevamos PS5 Slim en su modelo digital.

Además de en sus tiendas físicas y online, MediaMarkt también vende a través de su Outlet de eBay, donde encontramos tanto productos reacondicionados como completamente nuevos. Esta PS5 pertenece a estos últimos y, según indica su descripción, se trata de un artículo "nuevo que nunca se ha abierto y conserva el embalaje original del fabricante". Todo ello, con la buena garantía de MediaMarkt y eBay.

En estos momentos queda poco stock disponible, de modo que deberíamos darnos prisa si no queremos quedarnos sin este chollo. Y si llegamos a tiempo, además, recibimos esta PlayStation 5 Slim digital esta misma semana, antes de la festividad de Reyes Magos. Un must have para muchos compradores.

PlayStation 5 Slim en su versión sin lector de discos es, a día de hoy, el modelo más económico de todo el catálogo de Sony. Viene con un mando DualSense de última generación y una capacidad de 1 TB de SSD donde almacenar juegos digitales. Y si queremos aprovechar el formato físico, siempre podemos adquirir el lector de discos de Sony.

