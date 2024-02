El outlet de MediaMarkt comienza a liquidar fundas para Nintendo Switch: seis modelos por menos de 15 euros

Las consolas no son especialmente baratas, por lo que siempre conviene tenerlas protegidas para evitar cualquier tipo de deterioro, sobre todo por aquellos golpes ocasionales que podamos darles y que afecten completamente a su funcionamiento. Esto es algo que se suele dar en mayor medida en consolas portátiles como la Nintendo Switch, por lo que una buena funda que la proteja no sólo en casa, sino también fuera de ella, es algo recomendable. Si estás buscando fundas para la consola híbrida de Nintendo y no quieres gastarte un dineral, estos seis modelos del outlet de MediaMarkt, que se encuentra en eBay, son una ganga.

Nacon Bigben

La primera funda que podemos encontrar en el outlet de MediaMarkt es la Nacon Bigben (nueva) para Nintendo Switch Lite de MediaMarkt Campanar. Es una funda interesante por su diseño, pero también porque cuenta con un compartimento interno para los juegos y porque tiene un precio de tan sólo 4,49 euros. Tiene un acabado en color negro y su diseño es semirrígido.

Funda - Nacon Bigben, Para Nintendo Switch Lite, Negro Reacondicionados PVP en MediaMarkt en eBay — 4,49 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





Ardistel NNS15i

Otra de las fundas que podemos encontrar en la tienda es la Ardistel NNS15i (nuevo), en este caso para Nintendo Switch y Nintendo Switch OLED, vendida por MediaMarkt Majadahonda. Cuenta con un diseño blando y un acabado con un dibujo de Super Mario. Su precio es de 9 euros e incluye una funda para los juegos y otra para una tarjeta microSD.

Funda - Ardistel NNS15i Super Mario, Para Switch y Switch OLED, Multicolor Reacondicionados PVP en MediaMarkt en eBay — 9,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Ardistel Animal Crossing

De la misma marca, en el outlet de MediaMarkt podemos encontrar la Ardistel con diseño de Animal Crossing New Horizons (Abierto, sin usar) para Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite, vendido por MediaMarkt Castellón. Su precio es de 12,99 euros y tiene un diseño rígido, pero destaca principalmente por contar con un separador acolchado en su interior.

Funda Ardistel Animal Crossing, Para Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite Reacondicionados PVP en MediaMarkt en eBay — 12,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Ardistel Game Traveler

Otra de las fundas de Ardistel es la Game Traveler (nueva) para Nintendo Switch que vende, en esta ocasión, MediaMarkt Granadanevada y cuenta con un formato similar al anterior modelo. Su precio es de 13,99 euros y también viene con un separador acolchado en su interior, además de un espacio para guardar hasta cinco videojuegos.

Funda - Ardistel Game Traveler case NNS30R, Para Nintendo Switch, Rojo Reacondicionados PVP en MediaMarkt en eBay — 13,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Hori NS2-054U

Hori es una marca muy popular que cuenta con una buena cantidad y variedad de accesorios para Nintendo Switch. En el outlet de MediaMarkt podemos encontrar la funda Hori NS2-054U (nueva) para Nintendo Switch Lite y la vende MediaMarkt Bahía de Cádiz. Su precio es de 14,98 euros y destaca por su diseño robusto que permite jugar mientras se tiene puesta la funda, aunque no protege la parte frontal de la consola.

Funda - Hori NS2-054U, Para Nintendo Switch Lite, TPU, Amarillo., Reacondicionados PVP en MediaMarkt en eBay — 14,98 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Funda edición Splatoon 3

En el último lugar podemos encontrar una funda completamente personalizada de Splatoon 3 (nueva) para Nintendo Switch OLED, vendida en esta ocasión por MediaMarkt Granada. Su precio es de 9 euros y se trata de una funda blanda que cuenta con un dibujo personalizado del videojuego y que incluye un protector de pantalla para la consola con pantalla OLED.

Funda - Nintendo Edición Splatoon 3, Funda de transporte para Nintendo Switch y Reacondicionados PVP en MediaMarkt en eBay — 9,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Más ofertas

Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime dispones de 30 días de prueba gratis y podrás disfrutar de otros servicios como Prime Video . También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible .

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Aedrian en Unsplash, Nacon, Ardistel, Hori, Nintendo

En Xataka Selección | Amazon tumba el precio de uno de los mejores monitores gaming baratos de MSI: tiene pantalla curva y ofrece una fluidez brutal

En Xataka | Los mejores accesorios para tu Switch: fundas, bolsas de transporte, baterías, y más