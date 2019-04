Más ofertas de primavera Amazon 2019: los mejores precios en móviles, informática y tecnología

Una de las ofertas más atractivas de esta campaña de primavera es la consola más potente de Microsoft, la Xbox One X. Así, la Xbox One X + Fallout en color blanco por 349 euros . Y con dos juegos: Xbox One X + Fallout + Kingdom Hearts 3 por 408,95 euros

Si preferimos el modelo más ligero y no vamos a exprimir el 4K, la consola Xbox One S de 1 TB con 3 mandos inalámbricos y 3 meses De Game Pass (Edición Exclusiva Amazon) está rebajada hasta los 249 euros. Otra opción es el kit Xbox One S + Battlefield V + Far Cry New Dawn por 234,90 euros.