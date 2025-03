Nunca pensé que diría que estoy muy contento con mi Mac mini M4. Pero si lo llego a saber aprovecho la nueva oferta de Amazon

Hace unas semanas di el salto al ecosistema Apple comprando el Mac mini M4 para trabajar. El cambio de Windows a Mac fue más rápido de lo que pensaba, y mis sensaciones no han podido ser mejores —jamás pensé que diría esto—. Compré concretamente la versión de 256 GB, por lo que si llego a esperar a la nueva campaña de Amazon hubiese comprado la de 512 GB, ya que ha bajado hasta los 899 euros.

Cabe mencionar que esta oferta no está dentro de la Fiesta de Ofertas de Primavera. No obstante, Amazon ha decidido bajar el precio en lo que es una oferta por separado.

Un precio muy bueno en el Mac mini M4 de 512 GB

El Mac mini M4 es un equipo perfecto para trabajar —de hecho, está orientado a ello—. Concretamente este modelo viene con el chip M4 que ofrece un excelente rendimiento en todo momento, por lo que tenemos potencia de sobra incluso al ejecutar programas exigentes de vídeo, imagen o audio. Más aún si lo utilizamos para trabajar con texto.

Una de las mayores sorpresas que me ha dado el Mac mini M4 es el ruido. Es tan silencioso que únicamente sabemos que está encendido por la luz LED, o si pegamos la oreja en el equipo (y ni con esas se escucha prácticamente nada). Y qué decir del tamaño, cabe en la palma de la mano, algo que puede ser interesante si queremos algo compacto que no ocupe espacio en el escritorio.

La única pega son los puertos. Los que incluye (Thunderbolt, sobre todo) están pensados para usuarios de Mac. No vamos a encontrar puertos USB-A, aunque yo lo he solucionado con un hub que tenía en casa y que son bastante baratos en tiendas como Amazon. Además, Satechi ya ha lanzado su hub para el Mac mini M4, aunque debido a las unidades limitadas aún no se encuentra disponible en Amazon. Personalmente estaré atento, ya que no sólo incluye más puertos, sino que permite la posibilidad de añadir un SSD.

