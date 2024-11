Xiaomi no solo triunfa con sus móviles, este patinete a precio de outlet es otro de sus grandes superventas

Nunca me habían llamado atención los patinetes eléctricos. Me gusta caminar pero, es cierto que, a veces, hay distancias para las que no me compensa coger el coche, pero podría hacer más rápido. Por eso, ahora, esta oferta de Xiaomi me está tentando a comprar este dispositivo para moverme. Concretamente, el fabricante chino tiene rebajado su patinete Xiaomi Electric Scooter 4 Lite y se puede comprar por 199,99 euros.

Un patinete potente y con diseño plegable

El precio habitual que tiene este patinete eléctrico de Xiaomi es de 399,99 euros. Pero, ahora, que está disponible con 200 euros de descuento, por 199,99 euros, es muy difícil resistirse a este ofertón que es propio del Black Friday.

Este Xiaomi Electric Scooter 4 Lite es un patinete eléctrico totalmente plegable, lo que te va a permitirle guardarlo en casa fácilmente o transportarlo de forma muy cómoda. Además, destaca por ser muy potente, ya que su motor es de 300 W.

Sus ruedas son de 10 pulgadas y presentan una fuerte absorción de impactos. También presenta certificación IPX4, lo que hace que soporte perfectamente salpicaduras de agua. Además, para que puedas utilizarlo de forma segura, cuenta con iluminación tanto delantera como trasera.

Soporta una carga máxima de 100 kg y desde la app Mi Home, tienes acceso a muchas de las funciones del patinete. Su velocidad máxima es de 25 km/h y permite subir pendientes con inclinación del 15%. Por último, se puede destacar que su batería ofrece 20 km de autonomía.

