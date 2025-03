El nuevo videojuego de Ubisoft está arrasando en Amazon. Todavía no se ha lanzado, pero ya es el más vendido

Últimamente hemos visto muchas producciones orientadas en Japón. Quizás las más relevantes sean 'Shogun', la serie de Netflix, y 'Ghost of Tushima', el videojuego de Sucker Punch. Pero no podemos olvidarnos del próximo videojuego de Ubisoft, 'Assassin's Creed Shadows', que curiosamente ya se ha colado entre lo más vendido en Amazon coronando el primer puesto en la sección de videojuegos. Su precio es de 69,99 euros y se lanzará el próximo 20 de marzo.

Un videojuego localizado en una Japón feudal

Pese a que 'Assassin's Creed Shadows' ha sufrido algún que otro retraso hasta fijar su fecha de lanzamiento definitiva, los seguidores de la saga, y los no seguidores —entre los que me incluyo— nos hemos visto atraído por esta particular entrega que nos traslada a una Japón feudal. Los retrasos, eso sí, han sido para pulir el videojuego, algo que evidentemente es de agradecer en una industria en la que ya nos hemos encontrado algún que otro título injugable, o jugable con muchos bugs, en el día de su lanzamiento.

Es más que evidente que 'Assassin's Creed Shadows' destaca por su particular localización, pero no podemos olvidarnos que esta entrega en concreto introduce algunas novedades en mecánicas de lo más interesantes. Lo más interesante es que podremos jugar con dos personajes que tienen habilidades diferentes: Naoe, una asesina shinobi, y Yasuke, un legendario samurái. Además, podremos seleccionarlos cuando queramos.

Y... volvemos a encontrarnos ante un vasto mundo abierto desarrollado por Ubisoft. En esta ocasión, la estética de su localización es interesante por lo bello de los paisajes nipones. Además, en este videojuego tendremos un buen número de actividades secundarias, ya sea personalizar la guarida para nuestra liga de shinobi, reclutar aliados con habilidades únicas y, por supuesto, adentrarnos tanto en misiones principales como en secundarias.

También te pueden interesar estos videojuegos y accesorios

Prince Of Persia: The Lost Crown (PS5) Hoy en Amazon — 30,83 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Remotto Battery - Cargador USB para Mando de PS5 Inalámbrico - Batería Portátil para DualSense Juega Mientras Carga - Larga Duración +12 Horas de Autonomía - Accesorios PS5 Hoy en Amazon — 28,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Ubisoft

En Xataka | PlayStation 5 Pro vs PlayStation 5: estas son todas las diferencias entre las dos consolas de Sony

En Xataka | Hace dos años me compré una PS5. Ojalá alguien me hubiese dicho que también necesitaba estos complementos