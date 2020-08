El nuevo altavoz Bluetooth LG XBOOM Go PL7 de 30W está rebajado a 169,15 euros en Amazon, su precio mínimo histórico

Si te gusta escuchar música y ser el DJ en tus reuniones con amigos, LG ha lanzado sus nuevos y potentes altavoces LG XBOOM. El modelo Go PL7 está disponible en Amazon más barato que nunca con esta rebaja que lo deja a unos interesantes 169,15 euros.

Comprar LG XBOOM Go PL7 al mejor precio

El LG XBOOM Go PL7 tiene un precio de venta al público recomendado de 199 euros, siendo el modelo más caro y potente de la gama. No obstante, con esta rebaja de Amazon podemos conseguirlo mucho más barato: 169,15 euros. Si lo prefieres, está al mismo precio en MediaMarkt.

Este altavoz portátil Bluetooth tiene un diseño moderno con una autonomía de hasta 24 horas reproduciendo música de manera ininterrumpida, e incorpora iluminación LED que se mueve al ritmo de la música en múltiples colores.

El sonido del LG XBOOM Go PL7 está firmado por Meridian, una marca especializada en este campo, y tiene una potencia de 30W. Se conecta a nuestro smartphone, tableta u ordenador a través de Bluetooth 5.0, y es compatible con asistentes de voz como Google Assistant o Siri.

Otra de las especificaciones interesantes del LG XBOOM Go PL7 es que es resistente a la lluvia y salpicaduras gracias a su protección IPX5, por lo que no habrá que preocuparse por derrames accidentales aunque, como siempre se aconseja, mejor no exponerlo directamente al agua.

