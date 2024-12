No todos los Garmin son caros. Este es el que me compraría para hacer deporte teniendo un presupuesto ajustado

Cada vez son más accesorios los que podemos utilizar mientras realizamos actividades deportivas, pero si hay uno que casi nunca falta es un buen reloj deportivo. Aquí Garmin tiene mucho que decir: sus modelos son muy buenos, pero también muy caros... salvo alguna que otra excepción. Garmin Venu Sq 2 es de los relojes más económicos, y ahora con la nueva oferta flash de Amazon lo es incluso más: ahora cuesta 175,89 euros en lugar de 269 euros.

Un Garmin más económico

Aunque el Garmin Venu Sq 2 sea uno de los relojes más económicos de la marca, eso no quiere decir que sea malo o que prescinda de tener unas buenas características. Si hablamos de su panel, este reloj deportivo monta una buena pantalla táctil AMOLED y dispone de la función Always on.

Su batería también es uno de los puntos más llamativos, ya que la autonomía alcanza hasta los 11 días de uso. Aunque dependiendo del modo que elijamos, puede variar, ya que con el modo de ahorro de energía la autonomía sube hasta los 12 días, pero con el modo GPS esta autonomía baja hasta las 26 horas; suficiente para uno o dos días realizando una actividad física fuera de casa que requiera hacer uso de esta función.

Por otro lado, el Garmin Venu Sq 2 también viene con diferentes sensores para monitorizar la actividad física, permitiendo acceder a la frecuencia cardiaca, a la tasa de respiración, SpO2, acceder al monitor de estrés y sueño, recordatorios de relajación e hidratación o incluso seguimiento de la salud femenina.

También dispone de geoposicionamiento con GPS, GLONASS y Galileo, brújula, acelerómetro, termómetro y aclimatación por pulsioximetría. Y, por supuesto, también ofrece resistencia de 5 ATM y se puede conectar tanto a un móvil con Android como a un móvil con iOS.

