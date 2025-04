Aún no salieron a la venta, pero algunos juegos para Nintendo Switch 2 ya están rebajados

Cuando finalizó el Nintendo Direct donde se presentaba la Nintendo Switch 2 me dije a mí mismo que había sido un evento redondo. Pero, claro, termino de verlo, accedo a la tienda oficial y me encuentro con los precios de algunos juegos. 89,99 y 79,99 euros por los juegos en físico de 'Mario Kart World' y 'Donkey Kong Bananza'. Son precios muy altos.

Afortunadamente, dentro de la gran polémica que se ha generado en torno al precio de estos dos juegos —no tanto con el precio de la consola—, ya estamos viendo ambos títulos más baratos. ¿Dónde? En Amazon, por ejemplo, tenemos el 'Mario Kart World' por 74,90 euros y el 'Donkey Kong Bananza' por 69,90 euros. Son precios más asumibles.

Dos precios mucho más asumibles

'Mario Kart World' es uno de los videojuegos clave para el lanzamiento de la Nintendo Switch 2, algo que no es de extrañar porque la compañía lo ha añadido en el que es el primer pack de la consola (cuesta 509 euros). Se ve genial, esa parte de mundo abierto me parece un acierto y las nuevas mecánicas son súper vistosas.

'Donkey Kong Bananza', en cambio, es el título que más me ha llamado la atención de los presentados durante el Nintendo Direct. El hecho de tener un título en 3D de la saga es algo para celebrar, pero lo que más me ha gustado de lo que he visto en los tráileres es el nivel de destrucción de los escenarios. Sin duda, este sería uno de los títulos que más me gustaría probar en la consola.

Nintendo ya ha reaccionado a ciertos comentarios sobre los precios de algunos videojuegos de Nintendo Switch 2; de 'Welcome Tour', por ejemplo. De momento estos son los videojuegos de Nintendo Switch 2 que podemos encontrar más baratos.

