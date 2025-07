No es una oferta del Prime Day, pero... vaya precio. Este ordenador portátil de Apple pocas veces lo he visto tan barato

Hace unos años compré un ordenador gaming porque estaba muy bien de precio y porque necesitaba un portátil para trabajar de forma puntual fuera de casa. No puedo decir que lo haya exprimido, pero sin duda alguna hoy en día mi elección habría sido bien distinta. Di el salto de Windows a MacOS hace unos meses y sí, de este barco no me bajo: ahora mismo elegiría un ordenador portátil de Apple, concretamente el MacBook Air M4.

Pese a que realmente no es una oferta del Prime Day —ni es exclusiva, ni ha bajado de precio al dar comienzo la campaña—, sí que podemos encontrar el mejor precio que ha tenido la tienda hasta la fecha. Por 999 euros, hablamos de un ordenador potente, con buena batería y un gran sistema.

Un MacBook con chip M4

El MacBook Air M4 es un ordenador portátil muy solvente tanto para trabajar como para estudiar —no tanto para jugar—, y eso es gracias a que viene con el chip M4 que ofrece tanto una buena potencia como un excelente rendimiento. También cabe mencionar que, pese a que yo no las utilizo en mi Mac mini M4, es compatible con las funciones de Apple Intelligence.

Monta una buena pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, por lo que es bastante compacto. Dispone de 16 GB de memoria unificada y de 256 GB de SSD (es la configuración base) e integra un sistema de cuatro altavoces y una webcam de 12 MP con Encuadre Centrado, algo útil para las videollamadas de trabajo.

Pero sin duda, uno de los puntos que más me interesan es el de la batería. El MacBook Air M4 ofrece una autonomía de hasta 18 horas de reproducción de vídeo —frente a las seis u ocho de mi actual portátil, siendo generoso—, un detalle importante de cara a utilizar el ordenador fuera de casa para no depender tanto del cargador.

