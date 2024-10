No he tenido nunca un patinete eléctrico. De comprar uno, tengo claro que sería este de Xiaomi

Siempre he tenido claro que un mismo dispositivo no es perfecto para todo el mundo, pero hay algunos que están orientados a satisfacer las exigencias de un público general. Personalmente, nunca he tenido un patinete eléctrico, pero se trata de un dispositivo que me interesa y llevo ya bastante tiempo indagando entre los diferentes modelos de las distintas marcas.

Soy, por así decirlo, un completo novato en cuanto a experiencia se refiere. Pero de comprar un patinete eléctrico en este momento, tengo claro cuál sería: el Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd Gen. La principal razón es porque es ideal tanto para usuarios avanzados como para novatos, pero es innegable que otra de las razones es su precio, ya que ha bajado en MediaMarkt hasta los 404,10 euros.

Un patinete eléctrico para novatos y avanzados

Este patinete de Xiaomi parte de un precio de 549,99 euros, pero actualmente se encuentra de oferta en MediaMarkt por 449 euros. Pero, además, añadiéndolo a la cesta de la compra podemos llevarnos un descuento extra del 10%, quedándose finalmente con un descuento total de 145,89 euros y un precio final de 404,10 euros.

En este tipo de dispositivos, que no he utilizado nunca y que no sé hasta qué punto voy a darle uso, prefiero barajar opciones orientadas a un público más novato (y si es más barato, mucho mejor). Tal y como comenta Samuel Fernández en el análisis de Xataka, el Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd Gen es un patinete eléctrico perfecto para usuarios avanzados o para aquellos más novatos.

Aunque el Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd Gen es un patinete que ofrece una autonomía teórica de hasta 60 kilómetros, lo cierto es que en la práctica, según el análisis de Xataka, esa autonomía ronda entre los 48 y 54 kilómetros. Tiene potencia suficiente para subir cuestas sin ningún tipo de problema y su velocidad máxima, tal y como está estipulado en la ley, es de 25 Km/h.

Los frenos son de doble eABS (+ freno de tambor) y los neumáticos son resistentes a impactos. Incluye reflectores laterales, frontales y traseros con luces para ofrecer una mayor seguridad vial y, como ya hemos visto en otros modelos, es compatible con la app Xiaomi Home.

Además, integra una pantalla desde la que podemos seleccionar el modo de conducción, permitiendo elegir entre estándar, peatón y deportivo o ver información relativa al patinete eléctrico.

A modo de resumen, no es un patinete barato —los hay más económicos—, pero sí es una apuesta segura para aquellos que estén buscando iniciarse en el mundillo de los patinetes eléctricos o para aquellos que busquen algo más avanzado. La construcción es buena, el diseño es elegante y ofrece todo lo que podemos pedirle a un dispositivo de tal calibre.

