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No esperes al Black Friday: el MacBook Neo cae ahora de precio

Un portátil muy ligero con chip A18 Pro y perfecto para estudiar y tareas de ofimática

Macbook Neo 3
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Fran León

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Cuando salió al mercado, el MacBook Neo partía de los 699 euros, un precio muy competitivo para el portátil de la firma de la manzana mordida. Al tiempo, y por la llamada crisis de la RAM, el portátil más barato de Apple subió de precio 100 euros. Aunque ahora, Amazon, lo ha vuelto a rebajar antes del Black Friday y puedes llevártelo por 759 euros. No es que la rebaja sea brutal (es un 5% de descuento), pero sí es cierto que encontrar un dispositivo Apple con descuento siempre se puede considerar un chollo.

Apple MacBook Neo de 13 Pulgadas con Chip A18 Pro 256 GB

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Un portátil ideal para estudiantes

Macbook Neo

El MacBook Neo es perfecto para un usuario básico, ya no solo para estudio, sino también a nivel laboral. Su cerebro es el chip A18 Pro (el mismo que monta el iPhone 16 Pro), por lo que ofrece buen rendimiento para ofimática, navegación web e incluso ediciones sencillas de imágenes.

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Su pantalla es de 13 pulgadas y si hay algo que lo caracteriza, es su ligereza (solo pesa 1,23 kg), lo que lo convierte en un equipo ideal para transportarlo a diario a la universidad o incluso a la oficina sin notar que lo llevas.

En cuanto a su batería, la compañía promete hasta 16 horas de streaming de vídeo y hasta 11 horas de navegación web, tiempo más que de sobra para cumplir con una jornada laboral o de estudios sin pasar por el cargador. 

⚡ EN RESUMEN: oferta para el portátil MacBook Neo hoy

 LO MEJOR

  • La puerta de entrada más económica a macOS: ofrece la experiencia completa del sistema operativo de Apple (con funciones de Apple Intelligence e integración fluida con iPhone/iPad) a un precio significativamente más bajo que la gama MacBook Air o Pro.
  • Cámara FaceTime 1080p y buen sonido: mantiene la calidad de videollamada HD con micrófonos con cancelación de ruido y altavoces estéreo compatibles con Audio Espacial.

❌ LO PEOR

  • Potencia justa para tareas exigentes... El chip A18 Pro (de origen móvil) rinde de forma fluida en el día a día, pero se queda corto frente a procesadores de la serie M (como el M3, M4 o M5) para edición pesada de vídeo 4K, renderizado 3D o compilar código complejo.
  • Memoria de 8 GB no ampliable... Los 8 GB de RAM unificada son fijos; aunque macOS gestiona la memoria de manera muy eficiente, se pueden quedar cortos si se abren decenas de pestañas y apps exigentes a la vez.

💡 CÓMPRALO SI... Eres estudiante o haces tareas de ofimática, ya que es ideal para redactar trabajos, tomar notas, gestionar hojas de cálculo, correos y navegar.

⛔ NO LO COMPRES SI... Te gusta jugar a títulos exigentes. Aunque permite ejecutar juegos casuales o títulos optimizados para la GPU de cinco núcleos, no está diseñado para videojuegos con altas tasas de refresco.
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