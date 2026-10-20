No esperes al Black Friday: el MacBook Neo cae ahora de precio

Cuando salió al mercado, el MacBook Neo partía de los 699 euros, un precio muy competitivo para el portátil de la firma de la manzana mordida. Al tiempo, y por la llamada crisis de la RAM, el portátil más barato de Apple subió de precio 100 euros. Aunque ahora, Amazon, lo ha vuelto a rebajar antes del Black Friday y puedes llevártelo por 759 euros. No es que la rebaja sea brutal (es un 5% de descuento), pero sí es cierto que encontrar un dispositivo Apple con descuento siempre se puede considerar un chollo.
Apple MacBook Neo de 13 Pulgadas con Chip A18 Pro 256 GB
Un portátil ideal para estudiantes
El MacBook Neo es perfecto para un usuario básico, ya no solo para estudio, sino también a nivel laboral. Su cerebro es el chip A18 Pro (el mismo que monta el iPhone 16 Pro), por lo que ofrece buen rendimiento para ofimática, navegación web e incluso ediciones sencillas de imágenes.
Su pantalla es de 13 pulgadas y si hay algo que lo caracteriza, es su ligereza (solo pesa 1,23 kg), lo que lo convierte en un equipo ideal para transportarlo a diario a la universidad o incluso a la oficina sin notar que lo llevas.
En cuanto a su batería, la compañía promete hasta 16 horas de streaming de vídeo y hasta 11 horas de navegación web, tiempo más que de sobra para cumplir con una jornada laboral o de estudios sin pasar por el cargador.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para el portátil MacBook Neo hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Eres estudiante o haces tareas de ofimática, ya que es ideal para redactar trabajos, tomar notas, gestionar hojas de cálculo, correos y navegar.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Te gusta jugar a títulos exigentes. Aunque permite ejecutar juegos casuales o títulos optimizados para la GPU de cinco núcleos, no está diseñado para videojuegos con altas tasas de refresco.
Algunos accesorios que pueden interesarte para este MacBook Neo
MOSISO Funda Compatible con MacBook Neo 13 Pulgadas A18 Pro Chip 2026
UGREEN Revodok 105 Hub USB C 5 en 1 Adaptador de USB-C a HDMI
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Imágenes | Javier Pastor (Xataka) y Apple
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