Mucho más barato que un Apple Watch: este smartwatch de Amazfit se desploma hasta los 119 euros

Si no eres usuario de iOS o no te llega el presupuesto para hacerte con un Apple Watch, el Amazfit GTS 3 puede ser una excelente opción, con un look similar pero mucho más económica, sobre todo ahora que lo encontramos en oferta por 119 euros, por supuesto, con envío gratis.

Comprar el Amazfit GTS 3 al mejor precio

Con un precio oficial de 149,99 euros, lo podemos encontrar rebajado en 20 euros, a 129,90 euros en la web de la marca, aunque en Amazon llevan el descuento más allá, con 10 euros extra que nos lo dejan por 119 euros sólo en color negro, lo que nos ahorrará unos 30 euros en total. Eso y el envío, claro, que como siempre es gratuito. Y además rápido, en un sólo día para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

Como decimos, este Amazfit GTS 3 es un reloj con un look claramente inspirado en el del modelo de Apple, con prestaciones que no tienen demasiado que envidiarle, pero a un precio más que ajustado.

Cuenta con un único botón físico en forma de corona, como el del reloj de Apple. Su pantalla por otro lado, es de tipo AMOLED, con 1,75 pulgadas, táctil y a color, y su cuerpo está construido en aluminio.

En cuanto a funciones, podemos esperar lo habitual de este tipo de dispositivos, pero por mucho menos dinero: medición del rendimiento físico, con sensor cardiaco incluido, medición del sueño o del oxígeno en sangre (SpO2), seguimiento de la salud femenina o notificaciones del smartphone, tanto de iOS como de Android, o app en el teléfono para configurarlo a nuestro gusto.

Es resistente al agua, hasta a 5 atm, y destaca también por la autonomía, con hasta 12 días según el uso que le demos, gracias a su batería de 450 mAh

