Movistar Plus+ es la forma más barata de ver el fútbol: Valencia-Real Madrid o la Supercopa al completo por solo 9,99 euros al mes

Plataformas de streaming hay muchas, pero es complicado encontrar una que ofrezca tanto contenido variado como Movistar Plus+. Esta, además de tener una tonelada de películas, series y documentales, también nos permite ver el mejor fútbol como la próxima Supercopa. Y lo mejor de todo es su precio: apenas cuesta 9,99 euros al mes.

Suscripción mensual a Movistar Plus+ PVP en Movistar Plus+ — 9,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Una plataforma cargada de contenido muy variado y con el mejor fútbol

Esta plataforma de streaming está ganando mucha popularidad en los últimos meses, algo que no nos puede coger por sorpresa. Su precio es bastante asequible, y no requiere que tengamos ningún otro producto de Movistar contratado. Además, no tiene ningún tipo de permanencia, por lo que podemos probarla y darnos de baja cuando queramos.

Si somos futboleros, ahora mismo tenemos una oportunidad de oro para darnos de alta en la plataforma. Esta misma noche, a las 21:00, podremos ver el partido Valencia-Real Madrid, aplazado por motivo de la DANA. Ahí no acaba la cosa: Movistar Plus+ emitirá, de forma íntegra, la próxima Supercopa española.

Este torneo, el primer gran trofeo que se pondrá en juego durante 2025, cambió su formato hace unos años y ahora se juega en un formato de dos semifinales y una final. Se celebrará en Jeddah y en él podremos ver al vigente campeón defender su trono frente al RCD Mallorca. La otra semifinal, que enfrentará a dos clásicos del fútbol español como el Barcelona y el Athletic Club, promete ser todo un espectáculo.

Este evento deportivo, además, estará narrado por uno de los mejores equipos de comentaristas que tenemos en nuestro país. Este, compuesto por Carlos Martínez, Julio Maldonado 'Maldini', Álvaro Benito, Mateu Lahoz, Mónica Marchante y Ricardo Sierra son toda una garantía para que disfrutemos de los partidos de la mejor forma posible.

Pero eso no es todo. También podremos disfrutar de dos auténticos partidazos de Champions, la máxima competición europea. Son los siguientes:

Atlético de Madrid - Bayern Leverkusen, día 21 de enero a las 21:00

E. Brestois - Real Madrid, día 29 de enero a las 21:00

Otro punto que no podemos pasar por alto es que Movistar Plus+ es la única plataforma de streaming que está incluida en el Bono Cultural Joven. De esta forma, los menores de 18 años pueden hacerse con la suscripción anual a la plataforma por 39 euros, costando cada mes 3,25 euros. De esta forma, por muy poco, podremos seguir viendo el mejor fútbol en casa.

Pese a ser económica, compite en cuanto a características con otras grandes plataformas de streaming. Por ejemplo, Movistar Plus+ permite la reproducción de su contenido en dos dispositivos de forma simultánea, por lo que estar viendo el fútbol mientras otra persona puede disfrutar de alguna de las joyas de Movistar Plus+, como 'Querer' o 'La Mesías', entre otras muchas.

En definitiva, Movistar Plus+ no solo destaca por ofrecer el mejor fútbol, sino también por tener en su catálogo una tonelada de películas, series y documentales en el que es imposible no encontrar algo que ver. Por apenas 9,99 euros, merece (y mucho) la pena.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Movistar Plus+

En Xataka | Movistar Plus+ para no clientes de Movistar: qué es, cuánto cuesta, canales, servicios adicionales y cómo contratarlo

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio: cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados