Un móvil sencillo para fans del FC Barcelona: así es la adaptación del mítico Nokia con fondos, tonos y el icónico Snake edición fútbol

Aunque gran parte de los móviles que llegan actualmente al mercado apuestan por ofrecer características más punteras, hay marcas que van contracorriente lanzando revisiones de algunos de los modelos más clásicos. Es el caso del HMD 3210 que recrea al icónico Nokia, cuya edición especial del FC Barcelona se encuentra de oferta en PcComponentes por 59,82 euros.

HMD 3210 (FC Barcelona) PVP en PcComponentes — 59,82 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un móvil en edición FC Barcelona

El HDM 3210 es un móvil que destaca principalmente por el diseño que toma "prestado" del Nokia 3210. la edición que tenemos delante cuenta con algunas características bastante más recientes. No obstante, este modelo apuesta más por la desconexión digital.

Pero sin duda alguna, lo que más llama la atención es que se trata de una edición especial del FC Barcelona, ya que el móvil se lanzó en 1999, el mismo año en el que el equipo de fútbol ganó su 16º título de liga. Por este motivo, nos encontramos ante una edición que toma prestado tanto el color como algunas características del club.

Por la parte trasera tenemos el escudo del FC Barcelona, así como un acabado en granate bastante llamativo. También viene con fondos y tonos para las llamadas del equipo de fútbol, incluso con una adaptación del mítico Snake en una edición fútbol que adapta el color de la serpiente y que cambia los objetos consumibles por balones.

En cuanto a las especificaciones del móvil, lo cierto es que se han adaptado a lo que solemos ver actualmente. Es resistente al agua y al polvo (IP54), cuenta tanto con conexión Bluetooth como con clavija para auriculares (3,5 mm) y viene con un puerto de carga USB-C.

⚡ EN RESUMEN: oferta del HMD 3210 ✅ LO MEJOR La finalidad : se trata de un buen móvil que sirve para la desconexión digital.

: se trata de un buen móvil que sirve para la desconexión digital. La batería : es extraíble y ofrece una buena autonomía de hasta 9,8 horas de llamadas.

: es extraíble y ofrece una buena autonomía de hasta 9,8 horas de llamadas. Se ha adaptado con características actuales, como el USB-C o la conectividad Bluetooth. ❌ LO PEOR Solo admite tarjetas microSD de hasta 32 GB. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil secundario para determinados momentos en los que no quieras utilizar demasiado el móvil. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas un smartphone en todo momento por el trabajo o los estudios.

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Imágenes | HMD

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