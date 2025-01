Mi amigo siempre lleva un dron a sus viajes, y sus fotos y vídeos son una pasada. Este es el que yo me compraría ahora mismo

Hace unos meses un amigo me enseñó las fotos y vídeos que realizó con un dron cuando se fue de viaje, y me pareció espectacular. Desde entonces, he estado mirando algunos modelos, barajando precios y explorando características para ver cuál es el que más se ajusta a mis necesidades (buena autonomía y buena calidad de vídeo principalmente). Y de momento el que más me ha gustado es el Potensic ATOM Combo 4K, sobre todo ahora que ha bajado a precio mínimo histórico y se puede encontrar en Amazon a 339,99 euros.

Un dron con tres baterías que ofrecen una autonomía total de 96 minutos

Hablamos de un combo que no sólo incluye un dron, sino diversos accesorios que nos brindan una mejor experiencia. En este sentido, el dron viene acompañado de tres baterías que ofrecen una autonomía de vuelo máxima de 96 minutos (una cifra muy alta para ser un dron), un control remoto, una funda de transporte y una bolsa para llevarlo a cualquier parte.

Y si hablamos del dron, lo cierto es que es bastante completo. Incluye una cámara con gimbal en tres ejes y un sensor Sony Cmos de 12 MP con apertura f/2.2 que ofrece, además, una resolución 4K. Viene con una estación de carga rápida en la que se pueden colocar las tres baterías que vienen incluidas y su tecnología Pixsync 3.0 permite trasmitir vídeo HD hasta seis KM.

Por otro lado, el dron Potensic ATOM Combo 4K cuenta con seguimiento visual inteligente para capturar imágenes y vídeos con una buena precisión, dispone de cinco modos inteligentes (retroceso, cohete, órbita, espiral y boomerang) y es resistente al viento (nivel 5).

Además, un punto importante que me gusta remarcar en este tipo de drones es que no sólo es compacto, sino que además es bastante ligero. En este sentido, el dron Potensic ATOM Combo 4K pesa tan sólo 249 gramos, y además se puede plegar para poder guardarlo de forma cómoda y sencilla.

