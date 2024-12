Si mi amigo invisible lo lee, apunta: esta es la única saga que te pide un amante de la literatura de fantasía

Desde hace un tiempo retomé la lectura adentrándome en el Cosmere, el vasto universo de Brandon Sanderson que tantas alegrías me ha regalado a lo largo de los últimos meses. Pese a que ya he leído algunos libros en formato digital, llevo un tiempo queriendo comprar todas y cada una de las novelas en físico. Y empezaría por la trilogía de 'Nacidos de la Bruma' (35,01 euros).

Una trilogía perfecta para comenzar el Cosmere

Este, además, es un regalo perfecto para regalar en Navidad a un amante de la literatura de fantasía, ya que 'Nacidos de la Bruma' (Parte 1) es una de las formas más recomendadas para adentrarse en el universo de Sanderson —de hecho, así es como empecé yo—.

'Nacidos de la Bruma' es una saga queridísima por los seguidores del autor por muchos motivos. Personalmente, a mí lo que más me llamó la atención, y por lo que decidí leer estas novelas, es porque a diferencia de lo que vemos en otros productos (libros, series, películas...), la "magia" no está ahí porque sí: tiene sus ventajas y desventajas, y el protagonista, o en este caso la protagonista, no tiene porqué ser la más poderosa.

La primera parte, que se compone de un total de tres novelas y es la que se incluye en esta colección, nos cuentan los primeros compases de la historia de Vin, un personaje con una construcción exquisita que siendo una niña deberá enfrentarse a todo un Imperio Final y a un Lord Legislador inmortal. Para ello, cuenta con la compañía de otros personajes igual de interesantes que tienen sus propias habilidades alománticas.

¿Alománticas? ¿Esto qué es? Básicamente es la "magia" que hay en este planeta llamado Scadrial: si consumes un metal y lo quemas, podrás ganar durante un determinado tiempo una habilidad: ya sea física o emocional, podrás empujar o tirar de los metales o detectar a otros alomantes, entre muchas otras.

La saga 'Nacidos de la Bruma' es especial dentro del Cosmere. Es de las que más han gustado a los seguidores de Sanderson y, después de haber leído la saga entera, que se compone de un total de siete libros (Parte 1 y Parte 2), no me extraña: a mí también me ha encantado.

En concreto, el pack de 'Nacidos de la Bruma' viene con las tres primeras novelas que nos introducen en Scadrial: 'El Imperio Final', 'El Pozo de la Ascensión' y 'El Héroe de las Eras'. Tres novelas que tienen sus particularidades y que, una vez terminadas, querrás saber más sobre esta y otras sagas o libros del autor.

Además, si decides decantarte por leer esta primera trilogía, tras finalizarla, conviene apoyarse en algunos de los relatos que conforman el 'Arcanum Ilimitado', concretamente en los dos relatos 'El Undécimo Metal' e 'Historia Secreta' para profundizar en ciertos eventos que serán relevantes en la Parte 2 de 'Nacidos de la Bruma', sobre todo el segundo relato.

Otros libros de Brandon Sanderson para comenzar el Cosmere

