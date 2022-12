¡El mejor pack de PlayStation 5! Consigue el nuevo God of War, el The Last Of Us y 20 euros de regalo a precio histórico

Con los problemas de stock en la PlayStation 5 disolviéndose, van apareciendo ofertas muy interesantes. El Corte Inglés dispone de un pack inmejorable que incluye el God Of War Ragnarök, el The Last Of Us Part I y 20 euros de regalo en PlayStation Live Card. Todo ello por 699,90 euros, aunque no llegará para Navidad.

Consola PS5 + GOW (DLC)+ The Last Of Us Part I + PlayStation Live Card 20€ PVP en El Corte Inglés 699,90€

Comprar el pack de PlayStation 5 al mejor precio

El Corte Inglés asegura que, reservando este pack, tiene como fecha límite para recibirlo antes del 31 de enero. Aunque por 699,90 euros con todo lo que incluye, merece la pena reservar y esperar por este pack. Especialmente teniendo en cuenta que solo la PlayStation 5 con lector físico sin juego alguno ya cuesta 549,99 euros.

Como hemos comentado, podemos disfrutar del último título lanzado de la saga God Of War, donde continúan las aventuras de Kratos y su joven hijo Atreus para descubrir más sobre la mitología nórdica, con un nivel gráfico espectacular. En la misma línea va el juego cuyo protagonistas siguen siendo Ellie y Joel, que incluye la historia completa de la primera edición y el capítulo previo.

Por último, y no menos importante, nos estaremos haciendo con la consola más buscada de la nueva generación, con la que Sony ofrece unas potentes CPU y GPU, además de compatibilidad con la tecnología de ray tracing y cargas rápidas con la unidad SSD. Además, si el televisor cuenta con puertos HDMI 2.1, podremos disfrutar de los mejores gráficos en 4K a 120 FPS y con tecnología HDR.

