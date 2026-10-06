🗣️ ¡Participa en el sorteo de un Plaud NotePin S!
HOY SE HABLA DE

El mejor móvil de la gama alta de Xiaomi cae en picado de precio: ya se puede comprar mucho más barato

La Fiesta de Ofertas Prime de Amazon trae el mejor descuento hasta la fecha para esta versión del Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Texto Portada
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
Linkedin
854 publicaciones de Juan Lorente

Sin duda, uno de los mejores móviles de este 2026 es el Xiaomi 17 Ultra. Es un dispositivo espectacular y especialmente recomendable si eres un usuario que disfruta haciendo fotos con su teléfono. Su precio es elevado, es cierto, pero la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon le ha colocado su mejor descuento hasta la fecha: sale por 1.139 euros.

XIAOMI 17 Ultra Smartphone de 16+512GB Negro Teleobjetivo Leica de 200 MP

XIAOMI 17 Ultra Smartphone de 16+512GB Negro Teleobjetivo Leica de 200 MP

PVP en Amazon — 1.139,00 Xiaomi — 1.199,99 Coolmod — 1.203,95
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Uno de los mejores móviles para hacer fotos que hay

Xiaomi 17 Ultra Pivot

El PVP de esta versión del Ultra de Xiaomi es de 1.499,90 euros, por lo que actualmente tiene un descuento de algo más de 360 euros. Seguimos teniendo que hacer un desembolso importante por él, pero a cambio nos estaremos haciendo con uno de los mejores móviles de 2026 y que, como ya hemos comentado antes, destaca especialmente por sus cámaras.

Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados
En Xataka
Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

Estamos ante un móvil grande con pantalla de 6,9 pulgadas, la cual tiene un brillo pico de 3.500 nits (ideal para visualizarla correctamente en exteriores). Pese a ello, no es excesivamente pesado, puesto que se queda en 218 gramos aproximadamente. Además, podemos esperar de él una autonomía sobresaliente gracias a su batería de 6.000 mAh (con 90 W de carga rápida por cable).

En rendimiento, pocas quejas se le pueden poner. Lleva un Snapdragon 8 Elite Gen 5 y 16 GB de memoria RAM, por lo que podemos esperar de él que se comporte de forma sobresaliente incluso con las tareas más pesadas. Todo redondeado por un sistema de cámaras donde destaca su sensor principal, que es de una pulgada.

⚡ EN RESUMEN: oferta del xiaomi 17 ultra

 LO MEJOR

  • Su descuento: Más de 360 euros de descuento para esta versión del móvil con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.
  • Potente y con mucha autonomía: Tiene uno de los mejores procesadores Android y, además, una batería de 6.000 mAh.
  • Su sistema de cámaras: A nivel de fotografía es, posiblemente, una de las mejores opciones que hay en el mercado.

❌ LO PEOR

  • Módulo de cámaras voluminoso: Aunque no es un móvil especialmente grueso, si que hay que tener en cuenta que el módulo de las cámaras es voluminoso.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android de gama alta y buscas una experiencia fotográfica sobresaliente.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa más compacta o que sea más asequible.
Los mejores chollos en tecnología que hemos encontrado en la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon hoy, 6 de octubre
En Xataka
Los mejores chollos en tecnología que hemos encontrado en la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon hoy, 6 de octubre

También te puede interesar

Samsung Galaxy S26 Ultra, 512GB, Smartphone con Galaxy AI, Cámara 200MP, 12GB RAM, Batería 5000mAh, Garantía del Fabricante 3 Años+1 Año Extra, Color Negro (Versión Española)

Samsung Galaxy S26 Ultra, 512GB, Smartphone con Galaxy AI, Cámara 200MP, 12GB RAM, Batería 5000mAh, Garantía del Fabricante 3 Años+1 Año Extra, Color Negro (Versión Española)

Hoy en Amazon — 1.279,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Xiaomi Poco F9 Ultra, 16+512, Negro, 8050mAh, Carga 100 W

Xiaomi Poco F9 Ultra, 16+512, Negro, 8050mAh, Carga 100 W

Con Amazon Prime — 849,90 Acaba en 1 días 4 h
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka, Xiaomi

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Los móviles con mejor cámara 2026: fotografía de otro nivel en tu bolsillo

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios