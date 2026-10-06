El mejor móvil de la gama alta de Xiaomi cae en picado de precio: ya se puede comprar mucho más barato

Sin duda, uno de los mejores móviles de este 2026 es el Xiaomi 17 Ultra. Es un dispositivo espectacular y especialmente recomendable si eres un usuario que disfruta haciendo fotos con su teléfono. Su precio es elevado, es cierto, pero la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon le ha colocado su mejor descuento hasta la fecha: sale por 1.139 euros.

Uno de los mejores móviles para hacer fotos que hay

El PVP de esta versión del Ultra de Xiaomi es de 1.499,90 euros, por lo que actualmente tiene un descuento de algo más de 360 euros. Seguimos teniendo que hacer un desembolso importante por él, pero a cambio nos estaremos haciendo con uno de los mejores móviles de 2026 y que, como ya hemos comentado antes, destaca especialmente por sus cámaras.

Estamos ante un móvil grande con pantalla de 6,9 pulgadas, la cual tiene un brillo pico de 3.500 nits (ideal para visualizarla correctamente en exteriores). Pese a ello, no es excesivamente pesado, puesto que se queda en 218 gramos aproximadamente. Además, podemos esperar de él una autonomía sobresaliente gracias a su batería de 6.000 mAh (con 90 W de carga rápida por cable).

En rendimiento, pocas quejas se le pueden poner. Lleva un Snapdragon 8 Elite Gen 5 y 16 GB de memoria RAM, por lo que podemos esperar de él que se comporte de forma sobresaliente incluso con las tareas más pesadas. Todo redondeado por un sistema de cámaras donde destaca su sensor principal, que es de una pulgada.

⚡ EN RESUMEN: oferta del xiaomi 17 ultra ✅ LO MEJOR Su descuento: Más de 360 euros de descuento para esta versión del móvil con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Más de 360 euros de descuento para esta versión del móvil con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Potente y con mucha autonomía: Tiene uno de los mejores procesadores Android y, además, una batería de 6.000 mAh.

Tiene uno de los mejores procesadores Android y, además, una batería de 6.000 mAh. Su sistema de cámaras: A nivel de fotografía es, posiblemente, una de las mejores opciones que hay en el mercado. ❌ LO PEOR Módulo de cámaras voluminoso: Aunque no es un móvil especialmente grueso, si que hay que tener en cuenta que el módulo de las cámaras es voluminoso. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android de gama alta y buscas una experiencia fotográfica sobresaliente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa más compacta o que sea más asequible.

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Imágenes | Xataka, Xiaomi

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