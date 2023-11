Una mejor inmersión en tus pelis y series favoritas no te costará ni 70 euros con este chollo de barra de sonido

Que no tengas un gran presupuesto para comprar una barra de sonido no significa que no puedas mejorar el audio en tu salón. Por ejemplo, Amazon tiene a un precio de risa la ya de por sí económica Hisense HS205G. Te la puedes llevar por sólo 69 euros, con envío gratuito incluido.

Comprar la Hisense HS205G al mejor precio

La tienes más barata que nunca y por debajo de lo que piden por ella en otras tiendas, a unos 69 euros que suponen una rebaja de 20 euros sobre los 89 que cuesta normalmente. El precio además, incluye envío gratuito y en un único día para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

La Hisense HS205G es una barra de sonido 2.0 económica para bastante completa para el rango de precios en el que se mueve. Por muy poco dinero, ofrece 120 W con 40Hz-20KHz de frecuencia de respuesta y sonido Dolby Atmos y DTSX.

Destaca también por unas amplias opciones de conectividad, con Bluetooth 5.0, HDMI ARC (con cable incluido), más entrada óptica, auxiliar y USB.

Permite conectar otros dispositivos además e la tele, para escuchar música desde el smartphone, el portátil o la tablet, y además de contar con mando a distancia propio, dispone de encendido y apagado automático junto al de nuestro televisor.

Más ofertas

Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime dispones de 30 días de prueba gratis y podrás disfrutar de otros servicios como Prime Video. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Hisense

En Xataka Selección | Si buscas una televisión pequeña y barata para tu habitación o salón, esta Xiaomi con 4K es un chollo en El Corte Inglés

En Xataka | Mejores barras de sonido en calidad precio (2023): cuál comprar y ocho modelos recomendados desde 100 euros