MediaMarkt tiene la PS5 barata que buscabas: PlayStation 5 Digital con God of War Ragnarok con entrega inmediata

Parece que los tiempos en que no había quién consiguiera una PS5 a un precio razonable van quedando atrás. Si eres uno de los que no se lanzaron a por ella a aquellos precios desorbitados con tal de tenerla cuanto antes, quizás hiciste lo mejor, porque ya la puedes conseguir con entrega rápida y por 523,99 euros. Al menos si quieres el pack PlayStation 5 Edición Digital, con God of War Ragnarok, que MediaMarkt te ofrece incluso con recogida en tienda o con envío gratuito.

Comprar la PS5 Digital con GoW al mejor precio

Aunque aún podemos ver este pack en otras tiendas a precios muy superiores, otras como Amazon (que no tiene stock en estos momentos) o MediaMarkt, nos comienzan a ofrecer la consola de Sony a su precio oficial o muy similar. Por ello, llevándonos este pack por 523,99 euros no estaremos pagando de más y además tendremos envío gratuito o recogida en tienda sin coste en uno o dos días.

Como decimos, con este pack nos estaremos haciendo con la PlayStation 5 en Edición Digital, que no cuenta con unidad lectora BluRay, por lo que dependeremos siempre de descargas de la PlayStation Store para jugar.

Este modelo, como el otro, cuenta con un SSD con 825 GB de capacidad, de los que quedan 667 GB útiles, aunque podremos sustituir esa unidad por una de mayor capacidad en cualquier momento y de forma fácil.

Dispondremos de la misma potencia que con la consola con unidad BluRay, gracias a sus CPU y GPU, que son comunes en ambos modelos. Además, ofrece compatibilidad con la tecnología de ray tracing. Si la unimos a un televisor con puertos HDMI 2.1, disfrutaremos a tope del espectáculo gráfico de la nueva generación, en 4K a 120 fps y con tecnología HDR.

Y como siempre con las consolas de Sony, contamos con un mando de control incluido; en este caso el nuevo DualSense, completamente rediseñado, de nueva generación, con tecnología háptica y gatillos adaptativos.

Y para redondear, el pack incluye uno de los juegos más deseados del momento, God of War Ragnarok, que nos ofrece una nueva entrega de las aventuras de Kratos ambientadas esta vez en la mitología nórdica, en formato digital, con código de descarga.

