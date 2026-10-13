MediaMarkt renueva su campaña Oktubre con ofertas top en móviles, televisores y más

MediaMarkt ha renovado su campaña Oktubre con ofertas en muchos dispositivos, por lo que, tras la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon, es un buen momento para aprovechar los descuentos en móviles, teles y más dispositivos. Por esta razón, vamos a repasar los mejores chollos que hay ahora mismo disponibles.

TCL 65C6K Pro por 699 euros, un tele muy completa con una diagonal de 65 pulgadas.

por 699 euros, un tele muy completa con una diagonal de 65 pulgadas. HP OmniBook 3 por 849 euros, un portátil pequeño y potente que es ideal para estudiar o trabajar.

por 849 euros, un portátil pequeño y potente que es ideal para estudiar o trabajar. LG OLED C6 por 1.015 euros, uno de los televisores más interesantes por su relación calidad-precio.

por 1.015 euros, uno de los televisores más interesantes por su relación calidad-precio. Samsung Galaxy S26 Ultra por 1.234,05 euros al iniciar sesión en la tienda, un móvil de gama alta que se puede comprar más barato en PcComponentes.

por 1.234,05 euros al iniciar sesión en la tienda, un móvil de gama alta que se puede comprar más barato en PcComponentes. Philips One Blade Pro por 49,99 euros, una maquinilla para barba y cuerpo con una muy buena relación calidad-precio.

TCL 65C6K Pro

Si buscamos un buen televisor que tenga un precio muy ajustado, el modelo Mini LED TCL 65C6K Pro ahora mismo se encuentra de oferta por 699 euros en lugar de 899 euros. Incorpora una pantalla de 65 pulgadas y es compatible con los formatos Dolby Vision y Dolby Atmos. Su sistema de sonido está firmado por Onkyo, ofrece una tasa de refresco de 144 Hz y su sistema operativo es Google TV.

HP OmniBook 3

El HP OmniBook 3 es un ordenador portátil que es ideal tanto para estudiar como para estudiar, y ahora mismo está de oferta por 849 euros en lugar de 999 euros. Incorpora una pantalla de 14 pulgadas que ofrece una resolución 2K, monta el procesador Intel Core Ultra 5 322, incluye Windows 11 Home preinstalado y su configuración es de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

HP OmniBook 3 PVP en MediaMarkt — 849,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG OLED C6

Durante la campaña Oktubre de MediaMarkt tenemos a muy buen precio la LG OLED C6 en su configuración de 55 pulgadas, ya que ha bajado hasta los 1.015 euros (antes 1.899 euros). Se trata de un televisor con pantalla OLED que ofrece una tasa de refresco de hasta 165 Hz, cuenta con HDMI 2.1, viene con las tecnologías gaming AMD FreeSync y Nvidia G-Sync y es compatible tanto con Dolby Vision como con Dolby Atmos.

Samsung Galaxy S26 Ultra

El Samsung Galaxy S26 Ultra baja de precio en MediaMarkt hasta los 1.234,05 euros iniciando sesión en la tienda, aunque en este momento PcComponentes lo tiene más barato al dejarlo por 1.098,99 euros. Se trata de un móvil de gama alta que cuenta con pantalla de privacidad, su batería soporta carga rápida de 60W, las cámaras están a muy buen nivel en esta generación e incluye un S-Pen.

Philips One Blade Pro

Por último, MediaMarkt vuelve a tener el Philips One Blade Pro por un precio de 49,99 euros. Se trata de una maquinilla para barba y cuerpo que destaca sobre todo por sus cuchillas con punta redonda. Ofrece un buen resultado e incluye varios accesorios para barba y cuerpo; uno de ellos permite ajustar la longitud de rasurado.

Philips One Blade Pro PVP en MediaMarkt — 49,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MediaMarkt, Compradicción y Alejandro Alcolea (cabecera), TCL, HP, LG, Samsung, Philips

En Xataka | Mejores barras de sonido en calidad precio (2026). Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 99 euros

En Xataka | Mejores proyectores de cine en casa 2026. Cuál comprar y 9 modelos recomendados desde 299 hasta 5.999 euros