MediaMarkt está liquidando en su outlet este Mac Mini M4 con 512 GB de almacenamiento

Tras la última subida de precios, muchos dispositivos de Apple se han vuelto considerablemente más caros. Es cierto que el Mac Mini M4 es de los pocos que no ha subido, aunque es complicado encontrarlo en la mayoría de tiendas. Sin embargo, tenemos una excepción en el outlet que tiene MediaMarkt y al que se accede a través de eBay: lo tenemos disponible por 951,10 euros en su versión con 512 GB de SSD.

Mac mini (2024) Chip M4, CPU de 10 núcleos, 16GB de RAM, 512GB deSSD Reacondicionados PVP en Outlet de MediaMarkt (a través de eBay) — 951,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un ordenador muy compacto que es ideal para trabajar

Se trata de una gran compra si buscas un ordenador Apple. Es cierto que ya tenemos disponible el nuevo modelo con chip M6, pero no existe un salto enorme de rendimiento y este, en la misma versión con 512 GB y con puerto Ethernet de hasta 10 Gb, cuesta 1.399 euros. Eso sí: hay que tener en cuenta que el dispositivo ha estado expuesto en una tienda de MediaMarkt y que, además, viene sin caja. Cuenta con su correspondiente garantía legal y tendremos que pagar los gastos de envío (3,99 euros).

Este Mac Mini M4 es un ordenador ideal si buscas algo para trabajar y quieres que ocupe muy poco espacio en tu lugar de trabajo. Además, también es un dispositivo que destaca por ser muy silencioso. Su chip M4, sumado a sus 16 GB de memoria RAM, va a hacer que tengamos un rendimiento fluido en la gran mayoría de tareas.

A nivel de conectividad, este Mac Mini cuenta con dos puertos USB-C, un puerto para auriculares, uno HDMI y tres puertos Thunderbolt 4. Si quieres conectar otro tipo de periféricos, basta con que adquieras un hub como este de Satechi, que, incluso, te permite conectar hasta un SSD por si necesitas más almacenamiento.

⚡ EN RESUMEN: mac mini del outlet de mediamarkt ✅ LO MEJOR Gran precio: Si tenemos en cuenta el precio del nuevo modelo, es una gran opción calidad-precio.

Si tenemos en cuenta el precio del nuevo modelo, es una gran opción calidad-precio. Rendimiento sobresaliente y por un montón de años: Es un equipo con muy buenas especificaciones, ideal si buscas algo longevo para trabajar o estudiar. ❌ LO PEOR Es un artículo de exposición: Aunque cuenta con garantía, es un dispositivo que ha estado expuesto en alguna tienda de MediaMarkt. Además, viene sin caja. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador y quieres que sea muy compacto, silencioso y ofrezca un rendimiento notable para trabajar. ⛔ NO LO COMPRES SI... No te gusta la idea de comprar un artículo de exposición o prefieres esperar a que el modelo con chip M6 baje de precio.

También te puede interesar

UGREEN Docking Station USB C y Soporte para Mac Mini M4,M4 Pro,M5 Pro,M6 | 11 en 1, con Carcasa M.2 NVME SSD, 7 Puertos USB 10Gbps o 5Gbps, Transmisión Rápida, Lector de Tarjetas TF SD Hoy en Amazon — 75,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

SATECHI Hub y Soporte Mac Studio y Mac Mini M1/M2, Carcasa SSD NVMe/SATA | USB-C 10 Gbps, 3x USB-A, micro/SD, audio 3,5 mm, para Mac Studio M5 Max, M5 Ultra, M4-M1 y Mini M2/M1 (no Mac Mini M4) Hoy en Amazon — 119,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MediaMarkt, Xataka, Apple

En Xataka | Idénticos por fuera, diferentes por dentro: ponemos frente a frente los nuevos Mac mini M6 y M5 Pro con los modelos de 2024

En Xataka | Del chip M4 al nuevo chip M6 de Apple: hacemos un repaso por todos los equipos que los llevan (y dónde comprarlos más baratos)