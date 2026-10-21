MediaMarkt está liquidando en su outlet este iMac de última generación nuevo a estrenar

MediaMarkt tiene un outlet al que se accede a través de eBay y donde van a parar dispositivos de todo tipo. En las últimas semanas estamos encontrando muy buenos precios, especialmente en lo que a productos de Apple se refiere. Hoy le ha tocado el turno a este iMac con chip M4: está disponible por 1.439,10 euros, sensiblemente más barato que el nuevo PVP del dispositivo tras la última subida de precios. Y en esta ocasión, no se trata de un artículo de exposición.
Apple iMac (2024) 24" Retina 4.5K, Chip M4, CPU de 8 núcleos, GPU de 8 núcleos,
Un ordenador ideal para trabajar que apenas necesita espacio
Este ordenador de Apple tiene un precio bastante atractivo si tenemos en cuenta que en otras tiendas no lo encontramos por debajo de 1.800 euros. Además, aunque la gran mayoría de dispositivos que hay en el outlet de MediaMarkt han estado expuestos en alguna de sus tiendas, no es el caso de este iMac, que es completamente nuevo. Como es lógico, cuenta con su correspondiente garantía.
Es una opción muy interesante para trabajar o estudiar, especialmente si quieres algo que no ocupe mucho sitio. Tiene una pantalla LCD de 24 pulgadas con resolución 4,5 K (4.480 x 2.520 píxeles), 218 ppp y 60 Hz. Además, justo debajo de la pantalla, tenemos un sistema de sonido que no funciona nada mal y nos ahorra tener que recurrir a altavoces o auriculares.
El procesador que lo mueve es el chip M4 y tiene 16 GB de RAM esta versión, por lo que podemos esperar un muy buen desempeño. Tiene también una cámara con resolución 1.080p que es ideal para videoconferencias o reuniones, contando esta versión con dos puertos Thunderbolt 4 a nivel de conectividad.
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⚡ EN RESUMEN: imac del outlet de mediamarkt
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador de Apple y quieres uno con un diseño chulo, que tenga buen rendimiento y que, además, sea silencioso.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un ordenador portátil o un equipo que puedas conectar a un monitor que ya tengas en casa, como un Mac Mini.
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Imágenes | Applesfera, Apple, MediaMarkt
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