MediaMarkt está liquidando esta gigantesca tele QLED de Xiaomi de 85 pulgadas con Google TV y 144 Hz

Si estás buscando montar un auténtico cine en el salón de casa sin tener que gastarte miles de euros, MediaMarkt acaba de dejar una de las ofertas más destacas en smart TVs de gran diagonal. La impresionante Xiaomi TV Max 85 (2025) se encuentra rebajada hasta los 849 euros con envío gratis, frente a su precio oficial de 1.189 euros.
Xiaomi TV MAX 85 2025
Una tele gigante a precio reducido
Casi dos metros de diagonal no pasan desapercibidos en ningún hogar. Esta Xiaomi TV Max 85 destaca principalmente por su enorme pantalla QLED de 85 pulgadas con resolución 4K UHD y tecnología Quantum Dot, capaz de ofrecer una reproducción de color vívida y con un alto nivel de detalle. Además, es compatible con los principales formatos de alto rango dinámico, incluyendo Dolby Vision y HDR10+.
Para los gamers o amantes del deporte, este modelo cuenta con una tasa de refresco nativa de 120 Hz / 144 Hz en modo juego. Incorpora puertos HDMI 2.1 con soporte para VRR (tasa de refresco variable) y ALLM (modo de baja latencia automático), lo que la convierte en una opción perfecta para exprimir las consolas de última generación como PS5 o Xbox Series X.
En el apartado sonoro, incluye altavoces compatibles con Dolby Atmos y DTS, ofreciendo una experiencia inmersiva desde el primer minuto. Todo ello respaldado por el sistema operativo Google TV, que permite acceder a las principales plataformas de streaming, además de incluir Chromecast integrado y control por voz mediante Google Assistant.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv Xiaomi TV Max 85 (2025) hoy
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💡 CÓMPRALO SI... Eres cinéfilo y seriéfilo y tienes un gran salón y estás buscando la experiencia más cercana a una sala de cine sin gastar miles de euros.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Eres exigente con la calidad de imagen a oscuras y buscas negros puros (OLED) o un brillo extremo con atenuación local muy precisa (MiniLED de gama alta).
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Imágenes | Webedia y Xiaomi
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