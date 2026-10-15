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MediaMarkt está liquidando esta gigantesca tele QLED de Xiaomi de 85 pulgadas con Google TV y 144 Hz

Una smart TV para montarte tu cine en casa este invierno

Xiaomi Tv Max 85 Mediamarkt
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fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
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2893 publicaciones de Fran León

Si estás buscando montar un auténtico cine en el salón de casa sin tener que gastarte miles de euros, MediaMarkt acaba de dejar una de las ofertas más destacas en smart TVs de gran diagonal. La impresionante Xiaomi TV Max 85 (2025) se encuentra rebajada hasta los 849 euros con envío gratis, frente a su precio oficial de 1.189 euros.

Xiaomi TV MAX 85 2025

Xiaomi TV MAX 85 2025

PVP en MediaMarkt — 849,00 Amazon — 849,00 PcComponentes — 1.032,95
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una tele gigante a precio reducido

Xiaomi Tv Max 85 2025

Casi dos metros de diagonal no pasan desapercibidos en ningún hogar. Esta Xiaomi TV Max 85 destaca principalmente por su enorme pantalla QLED de 85 pulgadas con resolución 4K UHD y tecnología Quantum Dot, capaz de ofrecer una reproducción de color vívida y con un alto nivel de detalle. Además, es compatible con los principales formatos de alto rango dinámico, incluyendo Dolby Vision y HDR10+.

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Para los gamers o amantes del deporte, este modelo cuenta con una tasa de refresco nativa de 120 Hz / 144 Hz en modo juego. Incorpora puertos HDMI 2.1 con soporte para VRR (tasa de refresco variable) y ALLM (modo de baja latencia automático), lo que la convierte en una opción perfecta para exprimir las consolas de última generación como PS5 o Xbox Series X.

En el apartado sonoro, incluye altavoces compatibles con Dolby Atmos y DTS, ofreciendo una experiencia inmersiva desde el primer minuto. Todo ello respaldado por el sistema operativo Google TV, que permite acceder a las principales plataformas de streaming, además de incluir Chromecast integrado y control por voz mediante Google Assistant.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv Xiaomi TV Max 85 (2025) hoy

 LO MEJOR

  • Relación pulgadas/precio imbatible: conseguir un panel QLED de 85 pulgadas por 849 euros con envío gratis es de las ofertas más agresivas del mercado para este tamaño.
  • Excelente para gaming: ofrece hasta 144 Hz de tasa de refresco, conectividad HDMI 2.1, VRR y ALLM, ideal para sacar el máximo partido a consolas de última generación o un PC potente.

❌ LO PEOR

  • Tamaño y logística... Mide casi 1,90 metros de ancho; requiere un espacio muy amplio en el salón y, en muchos casos, ayuda de al menos dos personas para su montaje o instalación.
  • Brillo y contraste en entornos oscuros... Al no ser un panel Mini-LED u OLED, el contraste y la profundidad de los negros pueden quedarse algo justos si se usa en habitaciones totalmente a oscuras.

💡 CÓMPRALO SI... Eres cinéfilo y seriéfilo y tienes un gran salón y estás buscando la experiencia más cercana a una sala de cine sin gastar miles de euros.

⛔ NO LO COMPRES SI... Eres exigente con la calidad de imagen a oscuras y buscas negros puros (OLED) o un brillo extremo con atenuación local muy precisa (MiniLED de gama alta).

Algunas barras de sonido que pueden interesarte para esta tele

LG S70TR - Barra de Sonido, Bluetooth, 500W, 5.1.1 Canales con Subwoofer

LG S70TR - Barra de Sonido, Bluetooth, 500W, 5.1.1 Canales con Subwoofer

Hoy en Amazon — 359,00
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Samsung Barra de Sonido HW-B650F/ZF

Samsung Barra de Sonido HW-B650F/ZF

Hoy en Amazon — 149,00 El Corte Inglés — 170,10 Samsung — 199,00 PcComponentes — 399,00
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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Xiaomi

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