MediaMarkt desploma en su Día sin IVA el precio de la PlayStation Portal. Está disponible en sus dos colores

Desde su última subida de precios, es prácticamente imposible encontrar una buena oferta de PlayStation 5. Sin embargo, sí que hemos podido ver en las últimas semanas alguna oferta importante en sus accesorios y hoy, que tenemos un Día sin IVA de MediaMarkt, le ha tocado a PlayStation Portal: la tenemos disponible en color blanco por 205,79 euros. Si lo prefieres, la tienes al mismo precio en color Midnight Black.

Una de sus mejores ofertas tras la subida de precios

Este accesorio de PlayStation 5 llegó a las tiendas en su momento a 219 euros, pero la subida de precios a la que hemos hecho referencia un poco antes elevó esta cifra hasta los 249 euros. Teniendo en cuenta esta nueva realidad, estamos ante un gran momento para hacernos con PlayStation Portal, aunque esta oferta solo estará disponible hasta las 12 de la noche.

Originalmente, el principal uso que tenía este accesorio era poder retransmitir un videojuego desde tu consola para disfrutarlo en Portal. De esa forma, puedes seguir jugando si tu televisor está ocupado por otra persona o si simplemente prefieres jugar cómodamente en la cama. De hecho, incluso podías disfrutar de esta opción estando fuera de casa.

Ahora bien, hace unos meses recibió una actualización que permitía que PlayStation Portal ejecute juegos en la nube sin necesidad de una PS5. Para ello, es necesario únicamente que tengamos conexión a Internet y una suscripción a PlayStation Plus Premium, la suscripción más cara que tiene actualmente la compañía.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la ps portal ✅ LO MEJOR Buen precio (para ambos colores): Aunque en el pasado ha estado más barata, es un muy buen precio si tenemos en cuenta que su PVP roza ahora los 250 euros.

Aunque en el pasado ha estado más barata, es un muy buen precio si tenemos en cuenta que su PVP roza ahora los 250 euros. Ideal para jugar lejos de la tele: Te permite seguir tu partida si el televisor está ocupado por otro miembro de tu familia.

Te permite seguir tu partida si el televisor está ocupado por otro miembro de tu familia. El juego en la nube...: Con la actualización, no necesitas ni una PlayStation 5 para jugar allá donde quieras mientras tengas una conexión a Internet. ❌ LO PEOR ...aunque hace falta una suscripción para ello: Sin embargo, para ello tenemos que suscribirnos a PlayStation Plus Premium, que cuesta desde 18,99 euros al mes. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes la PS5 en el salón y el televisor suele estar ocupado muchas horas al día. También si buscas jugar lejos de tu consola o incluso en la nube. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres jugar siempre en una tele grande o no quieres pagar la suscripción más cara de PlayStation.

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