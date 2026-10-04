El nuevo Lego PlayStation viene con regalo: así puedes llevarte un set de Astro Bot

Si hay algo que destaca en la marca Lego es la enorme cantidad de colaboraciones que tiene con otras empresas, lo que nos ha dejado con sets muy atractivos de licencias conocidas. Una de las últimas colaboraciones la tiene con PlayStation cuyo set se presentó hace muy poco tiempo y que desde hoy se puede reservar a un precio de 159,99 euros. Y mucho ojo porque no viene solo.

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Un buen guiño a un personaje de PlayStation

Como suele ser habitual en la tienda oficial de Lego, la marca ha lanzado una promoción con la que podemos llevarnos otro set adicional que no está disponible a la venta, solo se podrá conseguir como regalo al gastar una cantidad determinada de dinero. En este caso, al gastar más de 150 euros (justo lo que cuesta el set de PlayStation), Lego regala el set de Astro Bot.

El set de PlayStation recrea la icónica consola en su versión original (no la PSone). Viene con su propio mando que se puede construir a piezas e incluye dos dioramas de los videojuegos 'Ape Escape' y 'Gran Turismo', que se pueden ver al levantar la tapa de discos. El set consta de 1.911 piezas y tiene una escala casi de 1:1 con unas dimensiones de 6 cm de altura, 26 cm de anchura y 19 cm de profundidad.

En cuanto al set de Astro Bot, recrea al icónico personaje que hemos podido ver en la demostración que venía instalada en PlayStation 4 y que finalmente tuvo su propio videojuego completo en PlayStation 5. Viene con un soporte para elevar la figura en altura, su diseño es bastante bueno y consta de 276 piezas. En cuanto a su tamaño, las dimensiones son de 20 cm de altura, 12 cm de anchura y 7 cm de profundidad.

Como explicamos más arriba, el set de Lego PlayStation ya se puede reservar a un precio de 159,99 euros. La tienda regala el set de Astro Bot, y dicho set no estará disponible a la venta porque forma parte de la promoción de Lego.

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Imágenes | Lego

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