Me acaban de preguntar por un móvil por menos de 300 euros con buenas cámaras y gran almacenamiento: esta ha sido mi respuesta

Con la semana del Black Friday a punto de terminar, tengo varios amigos que me han estado pidiendo diferentes recomendaciones para aprovechar los descuentos que podemos encontrar en estos momentos. Una que me han repetido algunos de ellos es la de el mejor móvil que podían comprar por menos de 300 euros, que además tuviera buena cámara y mucho almacenamiento. Y echando un vistazo a las opciones, la mejor opción posible no es otra que el Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, por un precio de 295,99 euros.

Es el mejor teléfono que puedes comprar por menos de 300 euros

Hay muchas opciones que podemos encontrar en el mercado por debajo del rango de los 300 euros. Sin embargo, si es establecen requisitos como un buen almacenamiento o unas cámaras a la altura la cosa se complica un poco. No obstante, no tengo ninguna duda de que el Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G es la opción perfecta para cumplir esas demandas, ya que se trata del modelo más avanzado de la gama Redmi Note 13.

Por lo que respecta a su configuración fotográfica, el dispositivo destaca por contar con una cámara principal con 200 MP, que además ofrece un resultado muy por encima del resto de competidores de este rango de precio. A este, le acompaña un gran angular y un macro, que si bien no son los mejores del mercado, sirven para sacarnos de un apaño en circunstancias concretas.

En cuanto al almacenamiento, en este caso se trata del modelo de 256 GB. Con este espacio disponible (que se reduce un poco con los datos del sistema), todo el mundo debería tener espacio más que suficiente. Además, en términos de rendimiento el dispositivo es fantástico, ya que cuenta con el MediaTek Dimensity 7200 Ultra, así como con 8 GB de RAM, una combinación que permitirá incluso echar partidas a juegos como "Genshin Impact" o "Clash Royale". Además, cuenta con una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 120W.

