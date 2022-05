Liquidación LIDL: tres aires acondicionados portátiles para refrescar tu casa y combatir el calor este verano desde 199 euros

Con el verano a la vuelta de la esquina, es momento de tomar medidas para intentar no pasar calor este verano. Si no puedes o no quieres instalar un aire acondicionado estándar, estás de suerte porque Lidl tiene en liquidación varios aparatos de aire acondicionado portátiles a precios irresistibles. Con una instalación rápida y sencilla, tendrás tu habitación, apartamento o hasta piso fresquito durante el periodo estival.

Buena rebaja la del Comfee Mobile 960 W, que en Amazon se puede encontrar por casi 70 euros más pero que en Lidl está a 199,99 euros (+ 4,99 euros gastos de envío). Un aire acondicionado portátil relativamente compacto (35,5 x 34,5 x 70,3 cm) apto para refrescar estancias de hasta 25 metros cuadrados. Con 1750 frigorías de capacidad de enfriamiento, eficiencia energética A y función de deshumidificador (hasta 43l/día). Fácil de usar gracias a su manejo básico y sencillo mando a distancia.

Comfee Aire Acondicionado Portátil Bajo Consumo,7000BTU/2,0kW/1800 Frigorías,3 en 1 Aire Acondicionado Portátil Silencioso ,Refrigeración,ventilación y deshumidificación,Eco R290,MPPH-07CRN7 Blanco PVP en Lidl 199,99€ Hoy en Amazon por 265,95€

El Comfee Pac 7000 también rebajadísimo a 219,99 euros (+ 4,99 gastos de envío). Este modelo también sirve para habitaciones de hasta 25 metros cuadrados y tiene función de deshumidificador (46,56l/día) y ventilador. Con mando y pantalla LED, este modelo es compatible con Alexa y Google Assistant. Clase de eficiencia energética A.

Comfee Aire acondicionado portátil PAC 7000 PVP en Lidl 219,99€

Si lo necesitas para una habitación más grande o incluso para un loft o estudio, este Comfee PAC 900 es una buena opción a 279 euros, su PVP original superaba los 500 euros. Este modelo es un tres en uno que refrigera, ventila y deshumidifica (50l/día) con pantalla LED y compatibilidad con los asistentes de voz de Amazon y Google

Comfee Aire acondicionado portátil PAC 900 PVP en Lidl 279,99€

