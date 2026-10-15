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Lidl tiene un mini horno con funciones de freidora de aire que cabe en cocinas pequeñas y su precio no llega a los 90 euros

Lo podemos utilizar como un horno de convección tradicional, pero también para cocinar sin aceite con su modo de freidora de aire

Mini Horno Silvercrest Lidl
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juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
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880 publicaciones de Juan Lorente

No todas las cocinas tienen que disponer de un horno tradicional y no por eso tenemos que renunciar a la versatilidad que aporta este electrodoméstico. Para eso tenemos hornos compactos de encimera que, además de ocupar poco espacio, son igual de útiles que uno de convección. Si buscas uno barato, tienes este en Lidl de la marca Silvercrest por 89,99 euros.

Horno digital 2250 W 21 L

Horno digital 2250 W 21 L

PVP en Lidl — 89,99
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Si no llegas a tiempo antes de que se agote o simplemente prefieres una alternativa, tienes disponible en Amazon (y rebajado) este Moulinex Optimo por 119,99 euros. Tiene 39 litros de capacidad, siete programas diferentes y es muy fácil de usar.

Moulinex Optimo, Horno Eléctrico, Capacidad 39L, Asador, 7 Modos Cocción | Termostato hasta 240ºC, Temporizador hasta 120 min, Bandeja de Horneado y Rejillas Reversibles, Compacto, OX4858

Moulinex Optimo, Horno Eléctrico, Capacidad 39L, Asador, 7 Modos Cocción | Termostato hasta 240ºC, Temporizador hasta 120 min, Bandeja de Horneado y Rejillas Reversibles, Compacto, OX4858

Hoy en Amazon — 129,99
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Un horno de encimera compacto que cabe en cualquier cocina

Horno Digital Lidl

En esencia, este horno Silvercrest viene a ser como una freidora de aire, solo que con más potencia y capacidad (2.250 W y 21 litros, respectivamente). Nos puede venir genial para preparar una pizza o hacer repostería cómodamente y podremos ver en todo momento cómo va la cocción sin necesidad de abrir la puerta. Esta, por cierto, es abatible, contando además el compartimento con una luz interior.

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El horno, además, cuenta con ocho programas preconfigurados que nos permitirán seleccionar rápidamente el tipo de cocción que buscamos, aunque también podremos ajustar temperatura y tiempo como queramos. De hecho, cuenta con función de freidora de aire para conseguir alimentos crujientes sin necesidad de usar aceite. Esto, unido a que dispone de tres niveles diferentes para insertar la bandeja, hace que lo tengamos fácil para lograr el punto perfecto en nuestros platos o postres.

⚡ EN RESUMEN: mini horno silvercrest

 LO MEJOR

  • Precio ajustado: No llega a 90 euros y cuenta con una buena relación de potencia-capacidad.
  • Muy versátil y compacto: Es fácil de usar, tiene ocho programas preconfigurados y nos permitirá cocinar incluso platos como patatas fritas sin aceite con su modo de freidora de aire.

❌ LO PEOR

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un horno de encimera compacto para poder hacer pizzas, repostería u otros platos.

⛔ NO LO COMPRES SI... Ya tienes un horno convencional o una buena freidora de aire en casa.
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Imágenes | Lidl

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