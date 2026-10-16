Lidl está agotando el altavoz superventas que tiene en oferta sólo hoy, viernes 16 de octubre

Lidl no sólo nos trae un buen puñado de novedades en sus folletos semanales, sino que también lanza a diario una selección de ofertas de duración muy limitada a sólo 24 horas. Y entre las disponibles hoy, viernes 16 de octubre, hay una que se está agotando en minutos: la protagonizada por este altavoz Silvercrest, que sale por 31,99 euros. El cuál sólo está ya disponible en color lila.
Anker SoundCore 2
Como alternativa, en caso de que no lleguemos a tiempo, encontramos este Anker al mismo precio en Amazon. Con un diseño en color negro más sobrio pero de similares características. Y con más de 150.000 reseñas positivas, una cifra a tener muy en cuenta.
Resistente al agua, con certificación IPX7
Se trata de un altavoz Bluetooth de formato cilíndrico con resistencia al agua, gracias a su certificación IPX7 que lo convierte en ideal para usar en la playa o la piscina en verano. Y cuenta con un doble altavoz de 10 W que es más que suficiente para alcanzar un volumen alto y graves profundos.
Ofrece una gran autonomía de hasta 12 horas de uso y se carga al completo en tres horas y media. En cuanto a su conectividad, tiene Bluetooth 5.2 con un alcance de hasta 10 metros y también permite conectar dispositivos mediante cable, a través de su toma jack (hasta incluye el cable).
En conjunto, y por lo que cuesta, es un altavoz Bluetooth inalámbrico muy equilibrado y con una genial relación calidad precio. Sobre todo ahora, que está rebajado desde su PVP de 39,99 euros a esos 31,99 euros.
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⚡ EN RESUMEN: Altavoz Bluetooth »Rhythm Go« parkside silvercrest Lidl
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... buscas un altavoz Bluetooth versátil, resistente y económico
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⛔ NO LO COMPRES SI... necesitas más potencia de sonido, luces RGB o mayor autonomía
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