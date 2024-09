Kaspersky quiere que tener tus equipos protegidos te salga más barato con esta irresistible oferta

Hoy en día, utilizamos Internet para todo, desde comprar hasta para pedir una cita con el médico o cualquier entidad. Si quieres mantener tu actividad en línea siempre protegida, Kaspersky es una empresa líder en seguridad en Internet. Ofrece diferentes planes (según tu presupuesto) y, ahora, además, con el código AFSALEES10 obtendrás un 10% de descuento en casi todos sus productos.

¿Qué es Kaspersky?

Kaspersky es una empresa que se fundó en el año 1997 y, desde entonces, han ido transformando toda su inteligencia en seguridad para garantizar a sus clientes la máxima confianza a la hora de utilizar Internet. Cuentan con numerosos premios y más de 400 millones de clientes en todo el mundo.

Descubre los planes de protección de Kaspersky

Son tres los principales planes de protección que ofrece la compañía y a continuación te los detallamos.

Kaspersky Standard

Por 19,99 euros al año, este plan está disponible para usuarios de Android, iOS, macOS y Windows. Ofrece antivirus en tiempo real, optimización de rendimiento y protección de pagos en línea.

Kaspersky Plus

Este plan tiene un precio de 29,99 euros al años y está disponible para los mismos sistemas operativos que el anterior. Ofrece todo lo del plan estándar, además de un comprobador de fuga de datos y VPN superrápida ilimitada.

Kaspersky Premium

Es el plan más completo de la compañía. Por 34,99 euros al año (y disponible también para macOS, Windows, Android e iOS), ofrece todo lo del plan Plus, pero añade protección de identidad, comprobación y eliminación de virus por parte de expertos y Kaspersky Safe Kids gratuito durante un año.

Otros productos Karspersky

Además de por sus planes, la compañía ofrece otros productos individuales que pueden ser de tu interés. Estos son los siguientes:

Kaspersky Safe Kids : con un precio de 21,99 euros durante el primer año (luego a 27,99 euros): este servicio facilita el control parental y rastrea la ubicación y los hábitos de uso del dispositivo de tus hijos.

: con un precio de 21,99 euros durante el primer año (luego a 27,99 euros): este servicio facilita el control parental y rastrea la ubicación y los hábitos de uso del dispositivo de tus hijos. Kaspersky VPN Secure Connection : tiene un coste de 26,99 euros el primer año (luego pasa a costar 45,99 euros) y cubre a 5 dispositivos, permitiéndote navegar de forma anónima y segura, desbloqueando el contenido global sin restricciones.

: tiene un coste de 26,99 euros el primer año (luego pasa a costar 45,99 euros) y cubre a 5 dispositivos, permitiéndote navegar de forma anónima y segura, desbloqueando el contenido global sin restricciones. Kaspersky Password Manager: con este servicio podrás evitar el estrés de administrar contraseñas y almacenar datos confidenciales. El precio del servicio es de 18,99 euros durante el primera año y luego pasa a costar 20,99 euros.

También cuenta con soluciones para empresas

Otro de los productos de más éxito de Kaspersky es el paquete KSOS (Kaspersky Small Office) para oficinas e incluye seguridad integral, administrador de contraseñas y protección de errores humanos. Su precio ahora es de 142,35 euros.

En qué consiste la oferta de Kaspersky

Ahora, en Kaspersky tienen una promoción para poder disfrutar de sus servicios con un descuento interesante. Si aplicas el código AFSALEES10, conseguirás un descuento del 10% en los siguientes productos:

Kaspersky Plus.

Kaspersky Premium.

VPN.

Password Manager.

Safe Kids.

KSOS.

Este descuento está válido hasta el 20 de noviembre.

