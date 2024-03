Es el juego de estilo 'Soul' más bestia y el mejor de 2022. Comprarlo a este precio no es algo que pasa todos los días

La saga de Dark Souls ha marcado una época en la historia de los videojuegos, pero, cuando se lanzó Elden Ring, el estilo 'Souls' dio un salto descomunal. Es un juego altamente cotizado, de ahí que tenga un precio elevado dos años después de su lanzamiento. No obstante, Amazon lo ha rebajado ahora a los 35,99 euros para PS5.

Comprar el juego de Elden Ring para PS5 al mejor precio

Con un precio habitual de 49,99 euros, ahora se queda por 35,99 euros, su precio más bajo que os hace ahorrar 14 euros.

Este Elden Ring, fue desarrollado por la compañía From Software, la misma que ideó la saga al completo de Dark Souls. Un título que fue impulsado por Bandai Namco y que consiguió el galardón Game Of The Year 2022.

Si decimos que reinventó el estilo 'Souls' fue porque introdujo todo este mundo en un mapa abierto, mucho más explorable e interactivo que otros títulos. No había que seguir un 'caminito' que llevaba al boss final, sino que apuesta por un escenario a la carta donde el jugador se puede mover libremente.

Además de eso, Hidetaka Miyazaki y su equipo añadieron un estilo tétrico y con un toque de mayor sigilo, despegándose del ya recurrente PvE de pasadas generaciones. Aunque gráficamente las mejoras sean sensibles, la historia sí que toma más profundidad y sentido.

