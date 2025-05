Si el iPhone 16e te parecía caro, ahora lo puedes comprar más barato en sus tres configuraciones

Los rumores sugerían que el iPhone 16e —antes conocido como iPhone SE 4— se lanzaría a un precio más bajo. La realidad fue bien distinta cuando vimos su precio oficial de 709 euros para la configuración de 128 GB. Afortunadamente, el móvil de Apple se puede encontrar más barato en sus tres configuraciones y con disponibilidad en sus dos colores en blanco o negro. ¿Dónde? Actualmente, MediaMarkt tiene el móvil de Apple a su precio más bajo hasta la fecha:

iPhone 16e ( 128 GB ) por 685 euros en lugar de 709 euros.

) por 685 euros en lugar de 709 euros. iPhone 16e ( 256 GB ) por 749 euros en lugar de 839 euros.

) por 749 euros en lugar de 839 euros. iPhone 16e (512 GB) por 899 euros en lugar de 1.089 euros.

Un iPhone que actualmente tiene una mejor relación calidad-precio

Personalmente, al principio no me atraía la idea que giraba en torno al iPhone 16e, sobre todo a su precio oficial. Pero su precio actual en MediaMarkt me ha parecido interesante, sobre todo la configuración de 256 GB que tiene una mejor relación calidad-precio.

El iPhone 16e es el móvil más económico de la actual generación de Apple —salvo que encontremos una gran oferta en algún iPhone 16—. Monta una muy buena pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas, por lo que es ideal si buscamos un móvil compacto. Además, es compatible con HDR y ofrece un brillo máximo de hasta 1.200 nits.

A nivel interno viene con el chip A18 Bionic, por lo que ofrece un buen rendimiento y es compatible con Apple Intelligence. También ofrece certificación IP68, incluye Dynamic Island y viene con una cámara trasera de 48 MP. Por otro lado, pese a no ser compatible con MagSafe, sí que cuenta con carga inalámbrica Qi, de tal forma que se le puede añadir un aro magnético para utilizar los accesorios MagSafe.

