Hoy en Lidl (y rebajada) esta batidora de vaso en color pastel con 600 W y 1,75 litros de capacidad

Renovar los pequeños electrodomésticos de la cocina buscando un equilibrio entre la funcionalidad diaria y una estética cuidada que no desentone con la encimera suele significar contar con un presupuesto elevado. Sin embargo, para quienes buscan equipar su cocina sin gastar de más, Lidl tiene hoy rebajada esta batidora de vaso Silvercrest en tono pastel por 24,99 euros.

Batidora de vaso »SSM 600 D3«, 600 W. PVP en Lidl — 24,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas a tiempo para conseguir este pequeño electrodoméstico retro, en Amazon tienes otra alternativa que podría interesarte. Se trata de la Cecotec Power Black Titanium RetroGreen, que cuesta 42,90 euros y tiene 1.200 W de potencia y una jarra de 1,5 litros.

Cecotec Batidora de Vaso Retro Power Black Titanium RetroGreen PVP en Amazon — 42,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una batidora retro que incluso pica hielo

Esta batidora todoterreno de Lidl está disponible en cuatro colores diferentes (destacando el rosa y verde pastel). Su potencia de 600 W y cuchilla de cuatro hojas, hacen que pueda triturar con eficacia ingredientes duros como fruta congelada o cubitos de hielo.

Ofrece una gran capacidad de 1,75 litros en su vaso mezclador de vidrio, el cual incorpora una escala de medición, lo que resulta perfecto para preparar raciones familiares de una sola vez. Además, ofrece cinco niveles de velocidad y función de pulso.

El vaso de vidrio, las cuchillas y la tapa son aptos para el lavavajillas, por lo que su limpieza es muy sencilla. Además, incluye una abertura de llenado con tapón dosificador y un libro con algunas recetas para que puedas utilizarla nada más sacarla de la caja.

⚡ EN RESUMEN: oferta para batidora de vaso silvercrest SSM 600 D3 hoy ✅ LO MEJOR Capacidad superior a la media en su precio: su vaso de vidrio de 1,75 litros supera holgadamente a otros modelos económicos que se quedan en el litro o litro y medio.

su vaso de vidrio de 1,75 litros supera holgadamente a otros modelos económicos que se quedan en el litro o litro y medio. Vaso de cristal higiénico: a diferencia de los botes de plástico, el vidrio no absorbe olores, no se raya con facilidad y soporta mejor los cambios de temperatura. ❌ LO PEOR Peso del vaso mezclador... Al estar fabricado en vidrio grueso de gran capacidad, el recipiente resulta pesado de manipular al vaciarlo o lavarlo con una sola mano.

Al estar fabricado en vidrio grueso de gran capacidad, el recipiente resulta pesado de manipular al vaciarlo o lavarlo con una sola mano. Potencia justa para usos profesionales... Aunque sus 600 W cumplen con creces en el ámbito doméstico, sufrirá con preparaciones extremadamente densas o continuadas de grandes bloques de hielo si se le exige un uso industrial. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un amante de los batidos y smoothies, es perfecto si sueles consumirlos a menudo gracias a su vaso de gran formato. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas hacer sopas calientes instantáneas con cocción, ya que esta batidora solo tritura y mezcla, pero no calienta ni cuece los alimentos por fricción como los modelos de gama alta especializados en sopas en caliente.

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Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)

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