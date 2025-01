Han tenido que pasar 12 años desde la colaboración entre LEGO y Marvel para que lancen un set con el icónico logo del UCM

Aunque los primeros sets de LEGO se lanzaron en el año 2002, no fue hasta el 2012, cuatro años después de estrenarse la primera película de 'Iron Man', cuando surgió la colaboración entre LEGO y Marvel. Son 12 años en los que hemos visto innumerables construcciones sobre personajes, escenarios, vehículos y otras temáticas. 12 años de espera para poder ver el icónico logo de la Casa de las Ideas en formato de bloques.

Por fin ya está disponible en muy poquitas tiendas el set 76313 del logo de Marvel. Se trata de no sólo la primera introducción del logo en un set de LEGO (al menos en la que cobre el protagonismo), sino también una de las mejores construcciones que ha surgido de la estrecha relación entre las marcas. Como se lanzó el 1 de enero, de momento no ha recibido ningún descuento y se encuentra actualmente en su precio oficial de 99,99 euros.

Hemos tenido que esperar muchos años para ver finalmente el logo en formato LEGO

¿Qué es lo que hace de este set una construcción especial? Principalmente el tamaño de la construcción. Hablamos de una construcción que viene con un total de 931 piezas y que tiene unas dimensiones de aproximadamente 11 centímetros de altura, 28 cm de anchura y 7 cm de profundidad. De esta forma, se cataloga como un set que está a medio camino entre construcciones grandes y pequeñas; algo que puede interesar si queremos exponerla y no tenemos demasiado espacio o simplemente no queremos que destaque o sea muy llamativa.

Puede que el hecho de que venga con un total de cinco minifiguras (Hulk, Thor, Iron Man, Viuda Negra y Capitán América), y se coloquen en los alrededores del set, no llame especialmente la atención —a mí personalmente no me gusta, prefiero únicamente lo que es la parte del logo—. Pero, afortunadamente, se pueden quitar y se pueden tapar las ranuras donde va cada una de las minifiguras.

Esto último tiene un sentido si explicamos que se trata de una construcción de exposición, pero que también es interactiva. Incluye ciertos botones que al pulsarlos salen los diferentes personajes; no salen disparados, sino que salen unas piezas en las que están colocadas las minifiguras. Pero como digo: esto es algo totalmente opcional, se puede colocar el set para que se vea únicamente el logo de Marvel.

