Hace meses me recomendaron este ratón. Por este precio, volvería a comprarlo sin dudarlo

Hace unos tres años me compré un ratón Corsair Harpoon RGB Pro, pero tras algunos errores en el software de la marca decidí hacer caso a las recomendaciones de algunos streamers y comprar el Logitech G502 HERO. Después de casi un año utilizándolo, no puedo estar más contento. Yo lo compré por aproximadamente 50 euros, y ahora se puede encontrar en Amazon por 47,80 euros; un precio muy ajustado para todo lo que ofrece.

Brilla por su software, pero también por otros motivos

Este ratón de Logitech parte de un precio recomendado de 92,99 euros, pero lleva ya un tiempo bastante más barato. Ahora, si aprovechamos la actual oferta de Amazon y su correspondiente descuento del 49%, finalmente se queda por 47,80 euros.

Aunque lo compagino con el ratón Logitech MX Vertical por algunos dolores que tengo en la muñeca, este modelo G502 HERO se ha convertido en una pieza clave de mi zona de trabajo. Es un ratón gaming que prácticamente no tiene puntos negativos por el precio que tiene, salvo por su peso: aunque se puede adaptar con las pesas que incluye, sin ellas sigue siendo un ratón algo pesado.

No obstante, la balanza de ventajas y desventajas deja a este ratón en muy buen lugar. El ratón destaca por varios motivos, siendo uno de ellos el particular botón rueda con dos desplazamientos laterales (muy útil para programar funciones con el software) y desplazamiento superrápido, algo que he utilizado mucho para leer artículos y para desplazarme por documentos de Excel.

También incluye cuatro botones laterales (por comodidad tengo desactivados dos) y dos botones superiores. Los botones izquiero y derecho cuentan con un sistema de tensión mecánico, y se nota con cada pulsación. En total, el ratón dispone de 11 botones, y todos ellos se pueden personalizar para adaptarlos como queramos.

Pero hay otro aspecto que me tiene encantado, y se trata del software. El ratón es compatible con Logitech G Hub, un software que permite integrar varios dispositivos compatibles (también lo tengo con el teclado Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED (229 euros). El software permite configurar prácticamente todo, e incluso integrar configuraciones para utilizarlas en otros equipos sin necesidad de instalar el software.

