Guía de compra de regalos tecnológicos para el día de la madre: 44 ideas y detalles por menos de 50 euros

Si quieres tener un detalle con esa señora que te trajo al mundo pero tu presupuesto es ajustado, en esta guía de compra de regalos para el Día de la Madre vas a encontrar una cuidada selección de ideas y detalles centrados en la tecnología y el mundo Xataka por menos de 50 euros para que, sea como sea tu madre, aciertes.

Accesorios para smartphones

Por menos de 50 euros no solo vas a poder encontrar algún teléfono móvil (eso sí, sencillito), sino también accesorios para uno de los dispositivos más útiles e imprescindibles.

Los Huawei Freelace Pro (49 euros) son un modelo in ear sin cables pero con una estructura ergonómica en que se apoya en el cuello para que resulten más cómodos. Con tecnología de cancelación de ruido y un día de autonomía.

Este Native Union Drop (49 euros) es un cargador inalámbrico de tipo Qi con mucho estilo. Está disponible en diferentes colores, pasa desapercibido gracias a su diseño compacto con tejido texturizado y con él podrá cargar su teléfono hasta a 10W (si así lo permite el dispositivo).

Esta powerbank de Miss Borderlike (29 euros) no es la batería más rápida ni la de más capacidad, pero tiene un diseño compacto y desenfadado muy apropiado para la ocasión. Como curiosidad, cuenta con ventosas en la parte trasera para poder adherirla al teléfono y así no dejar de usarlo ni un momento. Su capacidad es de 5.000 mAh.

Compacto y con un asa para llevar, el altavoz Bluetooth JBL Clip 4 (45 euros) es una buena solución para esas mamás que gustan de escuchar música desde el móvil. Es resistente al agua y el polvo (interesante si lo quiere para la playa o la piscina) y ofrece hasta 10h de música continua

Estos Sony WH-CH510 (35 euros) son unos auriculares inalámbricos de una marca de toda la vida, con un diseño bastante minimalista y convencional pero con la ventaja de ser inalámbricos, ofreciendo hasta 35 horas de funcionamiento.

Una solución fácil y cómoda para pasar las fotos y vídeos del iPhone al ordenador es el SanDisk iXpand (30 euros). Basta con conectarlo a través del lightning, gestionar el contenido desde la app y usar el puerto USB para conectarlo a un ordenador como si fuera una memoria cualquiera.

Si la tecnología no es lo suyo pero necesita un móvil fácil, robusto y sencillo para llamadas, el Artfone clip (45,99 euros) es un buen candidato. Con base de carga fácil, de tipo concha con doble pantalla y grandes números y la útil función SOS.

Informática y electrónica

50 euros es un presupuesto más que suficiente para comprar algunos periféricos y accesorios de lo más útiles y funcionales tanto para productividad como para ocio.

Aunque en estos precios es complicado encontrar materiales premium, este portadocumentos de Misako (31 euros) es atractivo y trotón para llevar el portátil en su día a día. Apto para modelos de hasta 14" y con bien de bolsillos organizadores.

Rondando los 50 euros tienes la versión de 1TB y la de 1,5TB de este compacto disco duro portátil WD Elements, para copias de seguridad, documentos, fotos...

Por menos de 50 euros es complicado encontrar una gran variedad de impresoras, pero esta HP DeskJet 2720 (49 euros) es una buena excepción. Es compacta, con vocación doméstica, de inyección de tinta y no solo podrá imprimir, sino también copiar y escanear. Además tiene conectividad Wi-Fi y es compatible con el servicio de suscripción de tintas de la marca

Si tiene un ultrabook probablemente eche en falta puertos como HDMI, Ethernet o simplemente más USB... para poner fin este compacto hub de AUKEY (35 euros) con ocho tomas con el que hasta podrá cargar su equipo.

El Samsung SmartTag (39 euros) es un discreto localizador para mantener a raya y controlado la ubicación de las llaves, la cartera, el collar del perro con la propia mascota... eso sí, se conecta mediante Bluetooth por lo que el alcance es limitado.

Si trabaja con el ordenador, con este prepuesto puedes permitirte un buen ratón, incluso como este Trust Verto (18 euros), un modelo inalámbrico vertical que busca una posición más ergonómica

Si lleva tiempo pensando en cambiar a un teclado sin cables, el Logitech K380 (47 euros) es un magnífico candidato. Es muy compacto, compatible con Windows y Mac y bastante silencioso. Y un plus: es multidispositivo, por lo que basta un botón para cambiar entre el ordenador y la tablet.

Hogar

El hogar es una de las categorías que más alternativas nos ofrecen dentro de este presupuesto, con una gran variedad de dispositivos y gadgets para ayudarle a disfrutar más de su casa

Para esas mamis amantes de la cocina y la organización, la envasadora al vacío FoodCare SealVac 140 SteelCut (46 euros) de Cecotec. Solo ha de introducir el alimento a envasar en la bolsa y, de forma automática y en unos 10 segundos, hará una presión de vacío de 0,75Pa. Viene con cúter y rollo para que ajuste el envasado al tamaño que requiera.

El Google Nest Mini 2 (39 euros) es uno de los gadgets más versátiles para el hogar que vas a encontrar. Este compacto altavoz "inteligente" no solo sirve para responder las dudas típicas que formulamos en el buscador, sino también para poner música, preguntar por el tiempo y las noticias...

La Crockpot (35 euros) es uno de esos clásicos para amantes de la cocina porque les permite hacer elaborados y lentos platos de cuchara (esos de chup-chup) programándolos y olvidándose de la cazuela en cuestión. Este modelo tiene una capacidad de 2,5 litros y se maneja con una clásica ruleta, pero también los hay con pantalla.

Bien sea para aromatizar el ambiente o para humidificarlo, el SPC Nerta (36 euros) es un compacto y sencillo dispositivo que se controla a través del móvil o con asistentes de voz.

Un detallito para esas madres que echan de menos lo mejor del cine: las palomitas. Por el momento tendrán que esperar para disfrutarlas en las salas, pero en casa sí con esta máquina palomitera Taurus Pop'N'Corn (17 euros) compacta, limpia y muy fácil de usar.

Un cacharrito de lo más compacto y fácil de usar para disfrutar de la vasta oferta en streaming de forma sencilla, especialmente si tiene un televisor veterano: el Fire Stick TV Lite (29 euros). Si su tele es 4K nuestra recomendación es que te estires hasta el Fire Stick TV 4K (59 euros).

Este sensor de plantas WANFEI (24,99 euros) es uno de los gadgets más habituales en nuestras guías de compra low cost por su buenísima relación entre prestaciones y coste. La primavera es tiempo para cuidar el jardín y las plantas, pero si no somos muy apañadas, suele pasar que alguna de nuestras más queridas flores pasan a mejor vida. Este sensor se clava en la tierra y, una vez indicada qué planta es, nos dice en la app las necesidades de agua, temperatura, fertilizante y luz

Para las madres más conectadas y tecnológicas que gustan de empezar el día con música, noticias o consultando la agenda, el Xiaomi Mi Smart Clock (48,99 euros), un despertador con Google Assistant y pantalla a color de 3,97 pulgadas

Esta lámpara de AUKEY (31 euros), aparte de contar con unas líneas muy sobrias que encajan en espacios muy diferentes, cuenta con la particularidad de permitir el ajuste de brillo y color simplemente con un toque, de modo que se puede convertir en el accesorio para estancias de lectura, dormitorios, lugares de trabajo.

Gracias a que está de oferta, el Echo Dot (44,99 euros) entra en nuestro presupuesto. Con un nuevo diseño esférico, podrá acceder al ecosistema de Amazon con Alexa, preguntar dudas, escuchar la radio y música y controlar la domótica

Actividad, deporte y salud

Ya sea para madres deportistas o que les guste cuidarse o para esas mamis que deberían cuidarse un poco más, os proponemos gadgets de belleza, salud y deporte por muy poco dinero.

A caballo entre la pulsera y el reloj en lo estético, la Honor Band 6 (39 euros) es un estilizado wearable para la muñeca que mide pasos, sueño, pulsaciones, saturación de oxígeno y hasta 10 deportes. Además de contar con una gran pantalla que resulta muy cómoda de leer, su autonomía ronda las dos semanas

En formato reloj encontramos el smartwatch básico Amazfit Bip S, el modelo renovado del bestseller Amazfit Bip. Lo mejor es que a este precio no solo cuenta con una autonomía de. casi un mes, es que dispone de GPS para que registre sus actividades al aire libre sin necesidad de llevar el móvil

Para el gimnasio, escapadas por el monte, bici... los auriculares inalámbricos AUKEY (25 euros) son de lo más completos dentro de su rango de precios. Con una patilla para mejorar el agarre, con perfil aptX para un mejor sonido, autonomía de hasta 35 horas y resistencia al agua IPX8 para que los use sin miedo incluso ante el sudor o la lluvia.

Este Lebooo Smart Sonic (49 euros) es un cepillo de dientes conectado del ecosistema de Huawei con 20 programas de limpieza con modos que incluyen las opciones de blanqueamiento y dientes sensibles. Además resulta muy interesante poder ver cómo nos lavamos los dientes desde la app.

Aunque la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 es todo un clásico entre las básculas conectadas por su relación calidad precio, hay otros modelos que tienen poco que envidiarle en prestaciones coste como la Honor Scale 2 (23 euros con el cupón XPPBTHK7) , que ofrece hasta 14 mediciones corporales para que tenga una idea más exhaustiva de su estado de forma.

Si ha de llevar la tensión a raya, con el OMRON RS3 Intelli IT (49 euros) podrá controlarla desde casa con este intuitivo dispositivo con conectividad Bluetooth para almacenar datos y conocer la evolución

Creatividad y DIY

Si lo suyo es el arte, la creatividad o los proyectos do it yourself, en esta categoría os sugerimos una serie de detalles muy interesantes para disfrutar construyendo o manipulando posteriormente.

Es cierto que el presupuesto es muy ajustado, pero todavía podemos permitirnos una tableta digitalizadora básica como la XP-Pen Deco 01 (50 euros ) para que exprima lo mejor de lo analógico y lo digital, esto es, la comodidad de usar un pen y la versatilidad y agilidad del retoque en ordenador. Con superficie de 10 x 6.25 pulgadas y 8192 niveles de presión

Solo para mamás pacientes, este puzzle 3D de un carrusel (37 euros) de madera en miniatura con 305 piezas para ir ensamblando y que al terminar será completamente funcional.

Para amantes de la foto, esta Konstruktor F (41 euros) es un regalo dos en uno: por un lado está el reto de montarla, por otro lado funciona perfectamente, logrando una cámara SLR de 35mm con unos resultados de lo más sorprendentes

Una bonita foto familiar es un regalo de lo más socorrido y no por ello poco acertado, pero también puedes apostar por un marco digital y añadir toda una colección de instantáneas. Este marco digital de QUMOX (44 euros) es de 7 pulgadas con resolución HD y dispone de ranura SD y puerto USD

Para esas madres más tecnológicas que crecieron con la Nintendo, este pack GeekPi (36,99 euros) que, con una Raspberry Pi que tengan por casa (no incluida, sirve para los modelos Raspberry Pi 3/2 Modelo B y Raspberry Pi 3B +) podrán montar la mítica consola de su infancia y grabar los emuladores correspondientes en una SD. Viene con la carcasa, dos mandos, disipadores.

Cultura: literatura, cine, juegos

Aunque no son tecnología, los juegos de mesa, la literatura, cine y videojuegos de ciencia ficción son terreno Xataka y aquí sí que vamos vamos a encontrar bastantes propuestas que nos encajen en nuestro presupuesto. Basta con echar un vistazo por ejemplo a esta selección de novelas de sci-fi para el pasado Día del Libro con obras recientes.

El entretenidísimo juego de mesa 'Código Secreto' (19 euros) propone una especie de guerra fría entre dos grupos de agentes secretos en el que nadie sabe quién es quién, valiéndose de claves y contraseñas para descubrir quién está en tu equipo. Hasta 8 jugadores, partidas de aproximadamente 15 minutos

En muy poco tiempo el 'Dixit' (30 euros) se ha convertido en todo un clásico entre los juegos de mesa familiares en el que a partir de una carta tendremos que construir frases para trazar una historia.

'Patchwork' (17 euros) es un original y rápido juego para jugar en pareja. El objetivo es hacer un colcha con diferentes parches (vamos, lo que es el patchwork) con una dinámica que recuerda al Tetris.

Para las madres fans de 'The Mandalorian' (30 euros), este cómodo pijama de algodón y poliester con Grogu como protagonista. Disponible en varias tallas

Amy Adams protagoniza 'La llegada' (12,74 euros), una experta en lenguas que tendrá que desarrollar un idioma para comunicarse con una especie alienígena que llega a la Tierra.

Seguimos mirando al espacio con 'Interestellar' (8,24 euros), una película de sci-fi que cada vez es menos ciencia ficción y más ciencia. Uno de los grandes éxitos de la década pasada en la que un grupo de astronautas salen de expedición en busca de planetas habitables cuando la Tierra agota sus recursos naturales

Para amantes del cine de acción y de los cómics, la mítica heroína de DC 'Wonder Woman 1984' (24,99 euros) en formato 4K UHD.

La gran dama de la sci-fi Ursula K. Le Guin y su avanzadísimo punto de vista en la utópica 'Los desposeídos' (17 euros) sigue vigente pese a llevar medio siglo publicado. Tras años sin estar disponible, puedes regalarle este clásico en una nueva edición

'Siempre hemos vivido en el castillo' (17 euros) de Shirley Jackson es una obra maestra del terror psicológico con dos hermanas como protagonistas de lo más siniestras. Tiene de todo: brujería, casas encantadas, locura... pero de forma sutil.

