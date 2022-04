Guía de compra de regalos tecnológicos para el Día de la Madre: 41 ideas y detalles para acertar por menos de 50 euros

¿Quieres tener un detalle con tu madre pero tu presupuesto es ajustado? Si es el caso, sigue leyendo porque te vamos a proponer un montón de ideas para triunfar dentro de la tecnología y el mundo Xataka en nuestra guía de compra de regalos para el Día de la Madre por menos de 50 euros.

Accesorios para smartphones

Aunque por 50 euros puedes comprar algún teléfono básico como este Nokia 210 (46 euros), pero también un montón de útiles accesorios para que lo exprima al máximo.

Por poquísimo dinero tienes los Realme Buds Air 2 Neo (36 euros), unos auriculares TWS con unas cifras de autonomía más que respetable de hasta 28 horas con el estuche, refuerzo de graves y cancelación activa de ruido, para que escuche su música, radio o podcasts tanto por la calle como en el metro o en casa.

La Belkin BoostCharge Plus (40 euros) no solo es una power bank de calidad, buen funcionamiento y agradable a la vista, sino que también cuenta con cables lightning y USB-C integrados para que no tenga que estar pendiente de ellos para cargar sus dispositivos. Con 10.000 mAh de capacidad, podrá cargar su teléfono más de una vez.

También de Belkin este cargador inalámbrico BoostCharge (35 euros) con dos características muy interesantes: primero, si su teléfono es compatible, podrá cargarlo a velocidad relativamente rápida de 15W, y segundo, tiene un diseño con soporte para tenerlo siempre a la vista.

Si tiene un iPhone o un iPad y no se apaña transfiriendo fotos y vídeos al ordenador, el SanDisk iXpand Go (44 euros) le va a hacer la vida más fácil: solo ha de conectarlo a su dispositivo de Apple para volcarlas y posteriormente usar el USB para pasarlas a un PC. Este es de 128GB de capacidad

Para llevarse a la playa, la piscina, el huerto, el jardín o incluso para usar al ladito de la ducha, este altavoz inalámbrico portátil JBL GO 3 (27 euros) bastante compacto y con asa, resistente al agua y al polvo (IP67) y con hasta 5 horas de autonomía

Otro accesorio para mamás con iPhone de las últimas generaciones es este Anker PowerCore Magnetic 5K (33 euros), que puede colocar en la parte trasera de su iPhone 13/12 para estirar la autonomía de su teléfono de forma práctica y cómoda.

Puede colocar esta estación de carga ICARERSPACE (49 euros) tanto en la mesita de noche como en su lugar de trabajo para cargar su teléfono, smartwatch y AirPods tanto a la vez como por separado. Ojo porque además tiene reloj y una lamparita.

Informática y electrónica

50 euros es un presupuesto más que suficiente para comprar algunos periféricos y accesorios de lo más útiles y funcionales tanto para productividad como para ocio.

Tanto para escribir en dispositivos como la smart TV, su smartphone o una tablet como para conectar al ordenador, este teclado inalámbrico Logitech K400 (42 euros) es una solución compacta y de calidad con touchpad integrado.

Por menos de 50 euros puedes comprar un señor ratón para uso intensivo como este Logitech ERGO M575 (44 euros), sin cables y con un diseño ergonómico para minimizar los esfuerzo de la muñeca. Apto para Windows y Mac

Aunque su tamaño de 1TB lo aboca a uso básico, un disco duro externo nunca viene mal para que guarde sus archivos y fotos. Este Toshiba Canvio Basics (37 euros) es todo un clásico. Con un USB 3.0 y manejo tan sencillo como conectar y arrastrar archivos.

La Canon PIXMA MG2550S (48 euros) es una impresora multifunción de tinta compacta para uso doméstico con la que podrá escanear, fotocopiar e imprimir a color. Con el clásico puerto USB para conectarla a dispositivos.

Satechi es otra de esas marcas conocidas por la calidad de sus dispositivos y este hub es una espléndida opción para esos ordenadores con pocos puertos, como pueden ser los ultrabooks. Este hub Satechi (35 euros) no es especialmente completo en cuanto a diversidad de puertos, pero destaca tanto por su cuidado diseño como por su cómoda disposición para acceder a los puertos USB, SD y microSD. Ideal para colocar en un escritorio

La Tucano Billo (42 euros) es una mochila con un diseño práctico y urbano. Fabricada con material reciclado, permite guardar ordenadores de hasta 14 pulgadas y un montón de accesorios en sus bolsillos, entre ellos, uno antirrobo.

El AirTag (35 euros) es uno de los localizadores Bluetooth más populares por su diseño compacto, resistencia al agua y polgo (certificación IP67), la buena experiencia que ofrecen dentro del ecosistema Apple y su gran alcance de hasta 120 metros.

Hogar

Afortunadamente 50 euros es un presupuesto de lo más respetable para encontrar un montón de dispositivos interesantes y útiles para el hogar.

De hecho hasta puede hacerse con uno de los electrodomésticos de moda, una airfryer como la Cecofry Compact Rapid Black (49 euros). Este es un modelo de gama de entrada fácil de usar y básico, pero suficiente para mamis no muy tecnológicas que viven solas o con su pareja. Con 900W de potencia, alcanza hasta los 200 grados y dispone de un cestillo de 1,5L de capacidad. Con recetario para que coja ideas.

Justo en el límite también nos encontramos con el Echo Dot de última generación con reloj (49 euros), una forma muy práctica y estilosa de hacer de su casa un lugar un poco más inteligente. Con un diseño redondo agradable a la vista, Alexa le permitirá desde tareas sencillas como resolver dudas o poner música a controlar la domótica compatible. Que tenga indicador LED lo hace más intuitivo para consultar la hora o la temperatura.

En la mesita de noche, en el salón, en la zona de lectura... la Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 (29 euros) es una compacta lámpara con luz ajustable en color e intensidad que puede controlar tanto con su superficie táctil como con el móvil o asistentes de voz (¡también Siri!) para crear diferentes ambientes.

Por 50 euros no le compras una tele, pero sí que le ayudas a exprimir más la suya con gadgets como el Fire Stick TV Lite (29 euros). ¿Para quién es útil? Para quienes tengan un televisor veterano, relativamente pequeño (todo un clásico en hogares de personas de cierta edad) o con un sistema operativo obsoleto o al que le faltan apps.

Este PureAroma 550 Connected White Woody (34,90 euros) es un atractivo y compacto difusor de aromas conectado para ambientar espacios de hasta 30 metros cuadrados y humidificarlos. Fácil de usar gracias a su pantalla y con temporizador, hasta podrá conectarlo al móvil

Quizás regalar unos enchufes no sea lo más glamouroso del mundo, pero en estos tiempos que corren de inflación y despuntes eléctricos nunca está de más poder monitorizar el consumo y evitar consumos innecesarios. Compatibles con Alexa y Google Assistant, este pack de 4 enchufes conectados de Smartfy (47 euros) también pueden controlarse desde la app

Regalar una foto familiar es todo un clásico entre los obsequios paternofiliales, pero con este marco digital de QUMOX (48 euros) podrás seleccionar unas cuantas para que las vea pasar en su pantalla LCD de 7 pulgadas.

Actividad, deporte y salud

Ya sea porque es una madre de lo más activa, porque debería serlo para mejorar su salud o porque ha de hacerlo por prescripción facultativa, en esta sección os sugerimos gadgets de belleza, salud y deporte.

La Xiaomi Smart Band 6 (34 euros) es prácticamente acierto seguro entre personas que quieran un wearable básico para medir su actividad sin complicaciones, que sea discreto y que además les permita olvidarse del enchufe. Entre las bazas de esta última entrega la Xiaomi Band 6, su gran pantalla AMOLED de 1,56 pulgadas, autonomía de 2 semanas y que esta generación hasta monitoriza la salud femenina.

Si lo prefiere en formato reloj, el Realme Watch 2 (35 euros) mantiene la premisa a un módico precio, ofreciendo hasta 12 días de autonomía y 90 deportes, además de otras métricas para la salud como el ritmo cardíaco o el oxígeno en sangre.

Al gimnasio, a pasear, a correr, al monte... con los JBL Reflect Contour 2 (44 euros) podrá practicar sus deportes favoritos escuchando música, la radio o incluso contestar llamadas. Con un diseño a prueba de movimiento y resistencia al sudor, ofrecen una autonomía de 10 horas, vienen en un práctico estuche y tienen carga rápida.

Porque el peso es un dato poco preciso y escaso a la hora de evaluar nuestro estado de forma, esta báscula conectada de Renpho (26 euros proporciona 13 métricas entre las que se incluye la grasa corporal, subcutánea y visceral, agua corporal, músculo esquelético, masas musculares y ósea, proteína o la edad metabólica, un conjunto más completo para cómo estamos.

Si dentro de su rutina se encuentra el tomar pastillas a diario, entonces este pastillero TabTime Super 8 (29 euros) le ayudará a no saltarse ninguna toma. Es compacto y cuenta con ocho alarmas.

Si lo que tiene que tener a raya es la tensión arterial, el OMRON X2 Basic (29 euros) es un práctico y sencillo tensiómetro doméstico compacto (para que pueda llevarlo con ella) pero con una pantalla que se ve muy bien gracias al tamaño de los números.

Estar activa es importante para llevar una vida sana, pero también lo es dormir. Si a tu madre le cuesta conciliar el sueño, este peculiar dispositivo llamado Dodow (49,90 euros) le ayudará a hacerlo de forma natural. Se trata de un metrónomo luminoso para ayudar a relajarse mediante ejercicios de respiración.

Creatividad y DIY

Para esas madres creativas a las que les encanta llevar a cabo proyectos de lo más variopintos, desde el arte al DIY para disfrutar construyendo o elaborando.

La versión más compacta de una de las tabletas digitalizadoras más populares de la marca de referencia, la Wacom One (39 euros), ideal para esbozos y dibujos y compatible con Windows, Mac y Chromebook

Aunque también puede dibujar, con este cuaderno "inteligente" Rockebook (39 euros) podrá digitalizar sus notas combinando lo práctico de contar con ellas en un archivo y lo clásico de escribir apuntes. Funciona con los bolis de FriXion de Pilot, está disponible en varios tamaños y dispone de 32 páginas reutilizables.

Rocketbook Cuaderno Digital Inteligente Core Diario Reutilizable - Tamaño Letter A4 Naranja Hoy en Amazon por 39,95€

El clásico "díselo con flores" convertido en un proyecto de montaje de más de 700 piezas para que monte su propio ramo, que además no tendrá que preocuparse por mantener en agua, ya que durará "siempre": LEGO Flower Bouquet por 49,99 euros

Diseño retro y experiencia analógica para esta cámara de fotos Agfa de 35mm (33 euros), con flash incorporado, velocidad de obturación de 1/120s y válida para todas las películas ISO 200/400/800

Aunque la Raspberry Pi la tiene que poner ella (pero si es amante de la electrónica y la robótica, seguro que ya la tiene), con este kit de GeekPi (39 euros) podrá montarse su consola retro. Viene con dos mandos, carcasa, disipadores y ventiladores, funda, destornillador e instrucciones

Y si le gusta Arduino, con este kit de riego automatizado (10 euros) podrá cuidar de sus plantas con menos esfuerzo una vez lo tenga montado y funcionando.

Cultura: literatura, cine, juegos

Estrictamente hablando no son tecnología, pero los juegos, literatura y cine de ciencia ficción son terreno Xataka y aquí vas a encontrar un montón de ideas. Y si necesitas más, visita nuestra selección de novelas de sci-fi para el reciente Día del Libro.

Si creció con las Arcade, la Game Boy o la NES, ojo a esta miniconsola para amantes de lo retro: Game & Watch: Super Mario Bros a 29,90 euros. Diseño vintage y tres juegos: Super Mario Bros., Super Marios Bros.: The Lost Levels y Ball (versión Mario).

'Tras esa montaña está la orilla' (17,10 euros) es la incursión de la ensayista especializada en videojuegos Eva Cid en la ciencia ficción, con una visión feminista y divergente de un mundo con dos continentes de un mismo planeta, uno poblado por mujeres y otro por hombres.

Su creadora define 'Heathen' (15 euros) como un "cómic feminista lesbiano vikingo", una combinación para las madres más geeks protagonizada por Aydis, una guerrera paria y autoproclamada pagana que acompañada por su caballo hablador Saga se dispone a rescatar a una inmortal desterrada por Odín.

Una mezcla de humor y terror bastante simpática esta 'Guía del club de lectura para matar vampiros' (18 euros) protagonizada por unas hastiadas amas de casa que se reúnen en su club de lectura bajo con el pretexto de su amor por la novela negra, pero hablando de los temas más escabrosos propios y ajenos.

La obra más conocida de la combativa Joanna Russ, el 'El hombre hembra' (19 euros) es todo un clásico de la sci-fi con un viaje por cuatro mundos paralelos, cada uno con su propia protagonista, que plantean distintas visiones de lo femenino.

De la ciencia ficción pasamos a un ensayo tecnológico que pone encima de la mesa una verdad incómoda que debería sonrojar a más de uno: 'La mujer invisible: Descubre cómo los datos configuran un mundo hecho por y para los hombres' (21 euros)

Hace unos meses que 'El tubo' (16 euros) llegó a las salas españolas, pero la producción francesa ya dio que hablar en Sitges hace un par de años por su propuesta, que salvando las distancias recuerda a 'Cube', con una mujer encerrada en un entorno claustrofóbico y futurista.

