Con gráfica NVIDIA RTX, CPU Ryzen y pantalla OLED, este portátil gaming a mínimo es uno de los chollos de la Fiesta de Ofertas Prime

Desde ayer y durante lo que queda de la jornada de hoy, Amazon acoge una nueva edición de su popular Fiesta de Ofertas Prime con descuentazos en miles de dispositivos. Ofertas exclusivas, eso sí, para miembros Prime (aunque siempre podemos aprovechar la promoción de 30 días gratuitos si no lo somos).

Y entre los chollos más interesantes disponibles en el terreno de los portátiles gaming, el protagonizado por este Lenovo Legion a 879 euros es uno de los que más destaca. Por su buena relación calidad precio y, sobre todo, por su pantalla.

Compatible con WiFi 7 las últimas versiones de DLSS

No quedan demasiadas horas para conseguir a precio rebajado (su mínimo histórico, de hecho) el Lenovo Legion 5 Gen 11: una de las generaciones más recientes de esta conocida familia de portátiles gaming de Lenovo. Concretamente, hasta la medianoche de hoy, miércoles 7. Y si llegamos a tiempo, nos llevamos a casa un equipo muy equilibrado para lo que cuesta ahora.

A su PVP de 1.199 euros se antoja algo caro para el hardware que encierra. Pero por 879 euros no está nada mal al ofrecer una NVIDIA RTX 5050, el AMD Ryzen 7 250, 16 GB de memoria RAM y 512 GB. Habría sido ideal contar con al menos una RTX 5060, 32 GB de RAM y 1 TB de SSD, pero esto habría encarecido inevitablemente su buen precio actual.

Sin embargo, sí que destaca (y mucho) en la calidad de su panel. Monta una pantalla de 15,3 pulgadas a 1600p, combinación que se traduce en una genial nitidez. Pero la guinda del pastel la ponen su tecnología OLED, con negros puros y mucho contraste, y su tasa de refresco de 165 Hz. Echamos en falta, eso sí, el sistema operativo. No lo incluye, así que su instalación correrá por nuestra cuenta.

⚡ EN RESUMEN: oferta Lenovo Legion amazon ✅ LO MEJOR Su calidad precio , muy buena ahora que está a mínimo histórico

, muy buena ahora que está a mínimo histórico Su pantalla OLED, con negros puros y mucho contraste ❌ LO PEOR La tarjeta gráfica se queda algo corta si eres un jugador entusiasta que busca 144 FPS o más

si eres un jugador entusiasta que busca 144 FPS o más Poca cantidad de SSD con sólo 512 GB 💡 CÓMPRALO SI... buscas un portátil gaming a buen precio, en plena crisis del sector, con una pantalla muy top ⛔ NO LO COMPRES SI... aspiras a más de 60 FPS en calidad ultra a los videojuegos más actuales

También te pueden interesar estos portátiles rebajados en la Fiesta de Ofertas Prime

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon, Lenovo

En Xataka | Mejores mandos para jugar en el ordenador (2026). Cuál comprar y nueve mandos gaming PC recomendados para todos los bolsillos

En Xataka | Mejores portátiles gaming en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados