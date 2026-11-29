Las GoPro no suelen ser cámaras de acción especialmente baratas, por lo que muchas veces sale más a cuenta comprarlas reacondicionadas que nuevas. Y si llevas un tiempo buscando un buen precio, la GoPro Hero6 ahora mismo se encuentra en Back Market por 185 euros:

GoPro Hero6 en estado Correcto por 365 euros.

por 365 euros. GoPro Hero6 en estado Muy bueno por 185 euros.

GoPro Hero6 Reacondicionados PVP en Back Market — 185,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una GoPro mucho más barata

Back Market divide sus productos bajo varias categorías. Muy bueno es mejor que Correcto, aunque de vez en cuando encontramos mejores precios en las mejores categorías. Es el mismo caso de la GoPro Hero 6, que sale más a cuenta comprarla en estado Muy bueno.

¿Qué quiere decir estado Muy bueno? Básicamente que las piezas están revisadas y que cuenta con leves marcas de uso. Además, si todavía tienes dudas, es importante señalar que Back Market ofrece una garantía de dos años y devoluciones hasta el 31 de enero.

La GoPro Hero6 es una cámara de acción que no es de las más actuales, pero que por este precio es interesante tener en cuenta. Es capaz de grabar hasta 4K a 60 fps y cuenta con control por voz. Además, ofrece resistencia al agua y al polvo sin necesidad de la carcasa.

Por otro lado, esta cámara de acción cuenta con conectividad WiFi, Bluetooth y GPS, así como con varios modos para fotos, ráfaga, timelapse, vídeo y noche. Además, incorpora un micrófono estéreo y ofrece una resolución de foto de 12 MP con ráfagas de hasta 30 fps.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la gopro hero6 hoy ✅ LO MEJOR Su precio : cuesta bastante menos en estado Muy bueno que en estado Correcto.

: cuesta bastante menos en estado Muy bueno que en estado Correcto. Ofrece 4K a 60 fps .

. Cuenta con control por voz. ❌ LO PEOR No es de las cámaras más actuales. 💡 CÓMPRALO SI... Es tu primera cámara de acción y buscas que grabe 4K a 60 fps, que sea resistente al agua y que cuente con una buena conectividad. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres una cámara que vayas a utilizar mucho. En ese caso, es posible que te interese una cámara más reciente.

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Imágenes | Pedro Santamaria, GoPro

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