Google tiene el Pixel 10 Pro muy rebajado en Amazon: con un excelente apartado multimedia y telefoto

Si buscas renovar tu smartphone por uno de alta gama que te ofrezca una buena experiencia fotográfica y Android puro, esta es tu oportunidad. Ahora, en la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon, el Google Pixel 10 Pro desploma su precio con un descuento muy tentador que lo sitúa como una de las mejores opciones de la gama premium. Puedes llevártelo a su precio mínimo histórico: 583 euros.

Para poder aprovecharte de esta oferta, tienes que ser suscriptor Prime de Amazon. Si aún no lo eres, puedes disfrutar del período gratuito de 30 días para conseguir este móvil de Google a este preciazo.

Un móvil con pantalla OLED y para hacer fotos a nivel profesional

El gran punto fuerte del Google Pixel 10 Pro es su apartado fotográfico, consolidándose como uno de los reyes de la telefonía móvil. Su sistema de triple cámara trasera incorpora un sensor principal de máxima resolución, un ultra gran angular y un telefoto de tipo periscopio capaz de capturar detalles nítidos incluso con zoom óptico de cinco aumentos.

Todo esto viene respaldado por el potente procesado de imagen mediante IA de Google, ofreciendo muy buenos resultados en fotografía nocturna, retratos con un desenfoque natural y la posibilidad de editar elementos de tus fotos con herramientas avanzadas como el Editor Mágico.

En el frontal encontramos una pantalla Super Actua OLED de 6,3 pulgadas y con tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, perfecta para disfrutar de contenidos multimedia, redes sociales y juegos con la máxima fluidez y un nivel de brillo sobresaliente en exteriores.

En su interior, late el procesador Google Tensor G5, diseñado específicamente para mover las funciones avanzadas de Gemini e inteligencia artificial directamente en el dispositivo, garantizando una buena fluidez en el día a día y una eficiencia energética óptima.

Otra de las cosas destacables de este móvil de Google es que la firma garantiza siete años de actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad. Esto garantiza tener un teléfono siempre al día con las últimas novedades de software y la máxima protección durante muchos años.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el google pixel 10 pro hoy ✅ LO MEJOR Apartado fotográfico y telefoto periscópico: su procesamiento de imagen con IA y la calidad de su zoom óptico lo sitúan en la cima de la fotografía móvil actual.

su procesamiento de imagen con IA y la calidad de su zoom óptico lo sitúan en la cima de la fotografía móvil actual. Soporte de software imbatible: garantía de siete años de actualizaciones de Android, parches de seguridad y Pixel Drops con nuevas funciones. ❌ LO PEOR Potencia bruta en gaming pesado... El procesador Tensor prima la eficiencia y la IA por encima del rendimiento gráfico extremo en juegos de máxima exigencia frente a chips como el Snapdragon de gama alta.

El procesador Tensor prima la eficiencia y la IA por encima del rendimiento gráfico extremo en juegos de máxima exigencia frente a chips como el Snapdragon de gama alta. Carga no tan rápida frente a la competencia... Aunque ha mejorado, sus velocidades de carga por cable e inalámbrica siguen estando por detrás de rivales asiáticos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas sacar la mejor foto posible en cualquier situación sin tener que ajustar parámetros manuales. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un smartphone enfocado principalmente a jugar a máxima tasa de fotogramas durante horas, hay opciones gaming o con chips más potentes en GPU.

Algunos accesorios que pueden interesarte para este móvil

JETech Funda Magnética para Google Pixel 10/10 Pro, Obsidiana Hoy en Amazon — 15,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Google Pixel Buds A-Series Hoy en Amazon — 99,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Álex Alcolea (Xataka) y Google

En Xataka | Mega-guía para montarte un cine en casa: proyector, pantalla, sistema de sonido y más

En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis