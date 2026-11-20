Llevamos varios días viendo como la gran mayoría de establecimientos y marcas aprovechan el mes de noviembre para ofrecer ofertas de la gran mayoría de sus productos. SharkNinja no ha querido ser menos, y en estos momentos ofrece en su propia tienda un montón de ofertas por su Black Friday. Lo mejor de todo es la variedad de opciones que podemos encontrar: freidoras de aire, aspiradoras de mano, secadores y mucho más.

Freidora de aire de cristal portátil Ninja CRISPi, 4 funciones (3 recipientes) - Verde PVP en SharkNinja — 149,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Además de los descuentos que ya de por sí ofrece SharkNinja, si utilizáis el cupón de descuento 'XATAKA15', podréis conseguir un 15% de descuento adicional hasta el próximo 30 de noviembre. Es una oportunidad fantástica, ya que entre sus ofertas podemos encontrar dos nominados a los premios Xataka, como por ejemplo la Cafetera automática Ninja AutoBarista Pro o la Freidora de Aire Ninja CRISPi PRO, que de hecho ahora mismo se encuentra agotada por el éxito que ha tenido.

Aunque podemos encontrar muchísimas opciones, hemos hecho una pequeña selección de los productos que cuenta con los precios más atractivos en esta campaña:

Freidora de aire de cristal portátil Ninja CRISPi por 149,99 euros, una freidora de aire con cajonera de cristal que puedes usar como tupper.

por 149,99 euros, una freidora de aire con cajonera de cristal que puedes usar como tupper. Freidora de aire doble o XL Ninja por 179,99 euros, una freidora de aire XL capaz de dividirla en 2 cestas independientes.

por 179,99 euros, una freidora de aire XL capaz de dividirla en 2 cestas independientes. Cafetera expresso Ninja Luxe Café Mini por 399,99 euros, una cafetera ideal para los amantes de los espresso.

por 399,99 euros, una cafetera ideal para los amantes de los espresso. Aspiradora sin cable Shark Freestyle Max por 99,99 euros, una aspiradora potente y perfecta para cualquier superficie.

por 99,99 euros, una aspiradora potente y perfecta para cualquier superficie. Secador de pelo plegable Shark SpeedStyle Pro Flex por 129,99 euros, un secador compacto ideal para casa o llevarlo de viaje.

Freidora de aire de cristal portátil Ninja CRISPi

Esta freidora de aire, además de por su cesta de cristal, también destaca por su diseño portátil. Su tamaño es realmente compacto, y podemos usarlo en cualquiera de sus tres recipientes (1,4 L, 2,3 L y 3,8 L), los cuales además podemos utilizar como tuppers una vez que hayamos terminado de cocinar. La freidora cuenta con 4 funciones (freír con aire, asar, dorar y mantener caliente) y es compatible con el lavavajillas. Su precio ahora mismo es de 149,99 euros.

Freidora de aire de cristal portátil Ninja CRISPi, 4 funciones (3 recipientes) - Verde PVP en SharkNinja — 149,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Freidora de aire doble o XL Ninja

En el caso de que andes buscando una freidora de aire de gran tamaño, este modelo es una opción casi inmejorable. No solo ofrece una cesta de 10,4 L, sino que además, si lo deseamos, podemos dividirla en dos zonas independientes con el divisor extraíble que incorpora. Este modelo incluye 7 funciones de cocinado, que podemos utilizar de manera conjunta en los dos cajones, como por ejemplo freir en un lado y asar en el otro. Su precio ahora mismo es de 179,99 euros.

Freidora de aire doble o XL Ninja (10,4 L), 7 funciones - Azul (pack con accesorios) PVP en SharkNinja — 179,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cafetera expresso Ninja Luxe Café Mini

Si eres amante del café y andas buscando una cafetera espresso, este modelo ofrece prácticamente todo lo que puedes esperar. Destaca por su compacto tamaño, ideal para poder encajarla en prácticamente cualquier cocina. Incluye la tecnología Barista Assist, con la que puede calibrar automáticamente la molienda, temperatura o presión del café. Incorpora un molinillo y una báscula integrados, además de un espumador para lograr la bebida perfecta. Ahora mismo su precio es de 399,99 euros.

Cafetera expresso Ninja Luxe Café Mini PVP en SharkNinja — 399,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Aspiradora sin cable Shark Freestyle Max

Esta aspiradora de aire destaca por contar con una potencia de succión fantástica, además de contar con un diseño que resiste los atascos y obstrucciones. Es compatible con todo tipo de superficies, ya sean alfombras o suelos duros. Cuenta con dos velocidades diferentes, así como con una luz integrada para poder encontrar hasta la última mota de polvo. Además, es muy ligera y su base de carga es muy sencilla de instalar. Ahora mismo su precio es de 99,99 euros.

Aspiradora sin cable Shark Freestyle Max PVP en SharkNinja — 99,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Secador de pelo plegable Shark SpeedStyle Pro Flex

Finalmente, SharkNinja también cuenta con productos para el cuidado del pelo, como este secador. El elemento más diferenciador es su diseño plegable, lo que facilita mucho su uso, incluso si nos vamos de viaje. Cuenta con una potencia capaz de ofrecer hasta 160 km/h en menos de un segundo, lo que permite conseguir resultados de peluquería profesional. Cuenta con 4 niveles de calor, 3 de aire, aire frío Cool Shot e incluso un modo 'Scalp Shield', para proteger el cuero cabelludo. Además, incluye 4 cabezales para lograr el resultado que deseemos. Ahora mismo su precio es de 129,99 euros.

Secador de pelo plegable Shark SpeedStyle Pro Flex (Set 4 cabezales) PVP en SharkNinja — 129,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | SharkNinja

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